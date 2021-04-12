Об этом сообщает портал The Verge.

“Нет, это заблуждение и ложь, это кликбейтная статья, нас не взломали. Упомянутые данные – этот общедоступная информация профиля из нашего приложения. Так что ответ на этот вопрос – однозначное «нет»”, – сказал Дэвисон журналистам.

Накануне портал Cybernews сообщил, что база данных SQL с идентификаторами пользователей, именами пользователей, идентификаторами Twitter и Instagram и количеством подписчиков была размещена на онлайн-форуме хакеров. При этом отмечалось, что никаких конфиденциальных данных – таких, например, как данные кредитной карты или юридические документы в опубликованном архиве обнаружены не были.