Об этом сообщает портал The Verge.
“Нет, это заблуждение и ложь, это кликбейтная статья, нас не взломали. Упомянутые данные – этот общедоступная информация профиля из нашего приложения. Так что ответ на этот вопрос – однозначное «нет»”, – сказал Дэвисон журналистам.
Накануне портал Cybernews сообщил, что база данных SQL с идентификаторами пользователей, именами пользователей, идентификаторами Twitter и Instagram и количеством подписчиков была размещена на онлайн-форуме хакеров. При этом отмечалось, что никаких конфиденциальных данных – таких, например, как данные кредитной карты или юридические документы в опубликованном архиве обнаружены не были.
- Ранее сообщалось, что номер телефона и другие данные основателя Facebook Марка Цукерберга утекли в Сеть вместе с 533 млн личных данных других пользователей соцсети в результате масштабной утечки.
- В компании объяснили, что данные пользователей Facebook попали в открытый доступ путем извлечения информации из платформы и через функцию импорта контактов, а не вследствие хакерской атаки.
- Facebook не уведомил более 530 миллионов пользователей, чьи данные оказались в открытом доступе из-за неправомерного использования функции синхронизации контактов.