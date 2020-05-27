Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире

Об этом сообщают #Буквы.
Сегодня Геннадий Москаль принимал участие в программе “Украинский формат” на телеканале NewsOne. Шоу транслируется в прямом эфире.
Во время разговора с ведущими шоу 69-летний Москаль начал с трудом отвечать на вопросы, а после и вовсе замолчал. У него подкосились ноги.
После ведущий сказал: “Извините, пожалуйста, у нас гостю плохо”, ведущая попросила прервать эфир.
Стоит отметить, что указанные симптомы (замедленная речь, трудно формулировать свои мысли, неутойчивость) характерны для инсульта.
В каком состоянии политик сейчас — неизвестно.
- 23 мая в Киеве обнаружен застреленным народный депутат Украины Валерий Давиденко (группа “Довира”).
- 25 мая с народным депутатом Валерием Давыденко, которого нашли застреленным в собственном офисе, попрощались в Киеве.