Covid-19 Украина

обновлено 27.05.2020 в 18:02

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Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире

Экс-главе Закарпатской облгосадминистрации Геннадию Москалю стало плохо во время эфира на одном из украинских телеканалов. 

Среда, 27 мая 2020, 18:54

Об этом сообщают #Буквы. 

Сегодня Геннадий Москаль принимал участие в программе “Украинский формат” на телеканале NewsOne. Шоу транслируется в прямом эфире.

Во время разговора с ведущими шоу 69-летний Москаль начал с трудом отвечать на вопросы, а после и вовсе замолчал. У него подкосились ноги.

После ведущий сказал: “Извините, пожалуйста, у нас гостю плохо”, ведущая попросила прервать эфир.

Стоит отметить, что указанные симптомы (замедленная речь, трудно формулировать свои мысли, неутойчивость) характерны для инсульта.

В каком состоянии политик сейчас — неизвестно.

Теги: инсульт, Москаль, прямой эфир

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