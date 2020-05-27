Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире

Экс-главе Закарпатской облгосадминистрации Геннадию Москалю стало плохо во время эфира на одном из украинских телеканалов.

Об этом сообщают #Буквы.

Сегодня Геннадий Москаль принимал участие в программе “Украинский формат” на телеканале NewsOne. Шоу транслируется в прямом эфире.

Во время разговора с ведущими шоу 69-летний Москаль начал с трудом отвечать на вопросы, а после и вовсе замолчал. У него подкосились ноги.

После ведущий сказал: “Извините, пожалуйста, у нас гостю плохо”, ведущая попросила прервать эфир.