Генсек ООН призвал прекратить войны из-за коронавируса

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на официальной странице ООН в Twitter.
По словам генсека, коронавирус является общем врагом всего человекства.
При этом Гуттериш подчеркнул, что особо сильный удар болезнь наносит по уязвимым группам населения, регионам и странам, которые уже ослаблены войнами.
“Именно поэтому я призываю к немедленному всеобщему прекращению огня во всех уголках мира. Время заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни”, – сказал он.
Генеральный секретарь также отметил, что в некоторых регионах мира в вопросе приостановления конфликта уже наблюдается прогресс.
“Но нам нужно гораздо больше: остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью, которая свирепствует в мире”, – подчеркнул он.
WATCH LIVE: @antonioguterres calls for a global ceasefire amid #COVID19 crisis. https://t.co/OQx71vvGmB
— United Nations (@UN) March 23, 2020
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте – как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.
- По состоянию на утро 24 марта количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Украине возросло до 84. За сутки зарегистрировано 11 новых случаев.