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Генсек ООН призвал прекратить войны из-за коронавируса

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал мир прекратить все войны, объединившись перед пандемией COVID-19.

Вторник, 24 марта 2020, 18:24

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на официальной странице ООН в Twitter.

По словам генсека, коронавирус является общем врагом всего человекства.

При этом Гуттериш подчеркнул, что особо сильный удар болезнь наносит по уязвимым группам населения, регионам и странам, которые уже ослаблены войнами.

“Именно поэтому я призываю к немедленному всеобщему прекращению огня во всех уголках мира. Время заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни”, – сказал он.

Генеральный секретарь также отметил, что в некоторых регионах мира в вопросе приостановления конфликта уже наблюдается прогресс.

“Но нам нужно гораздо больше: остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью, которая свирепствует в мире”, – подчеркнул он.

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Теги: коронавирус, , Воины, ООН

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