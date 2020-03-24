Генсек ООН призвал прекратить войны из-за коронавируса

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на официальной странице ООН в Twitter.

По словам генсека, коронавирус является общем врагом всего человекства.

При этом Гуттериш подчеркнул, что особо сильный удар болезнь наносит по уязвимым группам населения, регионам и странам, которые уже ослаблены войнами.

“Именно поэтому я призываю к немедленному всеобщему прекращению огня во всех уголках мира. Время заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни”, – сказал он.

Генеральный секретарь также отметил, что в некоторых регионах мира в вопросе приостановления конфликта уже наблюдается прогресс.

“Но нам нужно гораздо больше: остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью, которая свирепствует в мире”, – подчеркнул он.