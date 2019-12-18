Из-за обстрелов вооруженных формирований РФ на Донбассе погиб мирный житель. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело о теракте.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Как сообщалось ранее, утром 18 декабря из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации был смертельно ранен местный житель.

По факту гибели мужчины было открыто уголовное производство по статье “теракт”.

“Незаконными вооруженными формированиями террористической организации “ДНР” был осуществлен прицельный выстрел из снайперского оружия по мирному гражданину — жителю города Марьинка, который в это время находился во дворе собственного домовладения. От пулевого ранения в брюшную полость 56-летний мужчина погиб на месте. … Под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры проводится досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению указанного преступления. Досудебное расследование продолжается.