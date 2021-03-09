Хиллари Клинтон назвала "душераздирающим" глубоко личное интервью принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл, которые заявили, что не чувствуют поддержки со стороны британской королевской семьи.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

“Было душераздирающе, что эта невероятно образованная женщина, Меган Маркл, которая влюбилась в принца Гарри, не была полностью принята не только так называемой фирмой, что является названием бюрократии, окружающей королевскую семью, но и средствами массовой информации в Великобритании”, – сказала Клинтон в интервью Washington Post Live.

Клинтон отметила, что сама когда-то была под прицелом британских таблоидов, поэтому понимает состояние Меган.

“Их жестокость в преследовании Меган была просто возмутительной”, – сказала Клинтон и пожаловалась, что Меган не получила большей поддержки.

“Эта молодая женщина не собиралась опускать голову. Это 2021 год, и она хотела жить своей жизнью. Она этого хотела всецело, и у нее было полное право на это надеяться”, – сказала Клинтон.