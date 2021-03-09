Об этом пишет американское издание The Washington Post.
“Было душераздирающе, что эта невероятно образованная женщина, Меган Маркл, которая влюбилась в принца Гарри, не была полностью принята не только так называемой фирмой, что является названием бюрократии, окружающей королевскую семью, но и средствами массовой информации в Великобритании”, – сказала Клинтон в интервью Washington Post Live.
Клинтон отметила, что сама когда-то была под прицелом британских таблоидов, поэтому понимает состояние Меган.
“Их жестокость в преследовании Меган была просто возмутительной”, – сказала Клинтон и пожаловалась, что Меган не получила большей поддержки.
“Эта молодая женщина не собиралась опускать голову. Это 2021 год, и она хотела жить своей жизнью. Она этого хотела всецело, и у нее было полное право на это надеяться”, – сказала Клинтон.
- Меган Маркл в интервью Опре Уинфри рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу, принцу Гарри, по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.
- Супруга принца Гарри Меган Маркл рассказала о разладе с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон.