Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении министра.
По словам Емца, существует три столпа борьбы c COVID-19. Последний из них — лечение больных, к чему медицинская система Украины не готова.
“Из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый — профилактика, то есть не впустить вирус. Европа и Украина этого не смогли сделать. Второй — это локализация катастрофы, что удалось сделать Китаю. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции. Третий столп борьбы — это этап лечения. К сожалению, мы должны констатировать, медицинская система Украины к нему не готова по многим причинам”, — заявил он.
Министр напомнил, что за последнее время МОЗ Украины восстановило вертикаль санитарно-эпидемиологической службы. Сейчас команда министерства занялась восстановлением клинической вертикали отделений интенсивной терапии и реанимации, специалисты которой, по словам министра, могут уменьшить смертность от осложнений этого заболевания.
При этом министр заявил, что некто мешает работе министерства, в связи с чем количество жертв COVID-19 может быть катастрофическим.
“Несмотря на то, что наша страна уже вступила в усиленную стадию борьбы с вирусом COVID-19, кое-кто специально создает преграды в работе министерства. Преследуя свои личные мотивы, они ставят под угрозу жизни тысяч украинцев. Со всей ответственностью заявляю, что если нам и дальше будут мешать, количество жертв может быть катастрофическим“, — сказал он.
Также Глава МОЗ отметил, что настаивает на создании в МОЗ специального штаба по борьбе с COVID-19, в который войдут и представители других служб (полиция, ГСЧС).
- 25 марта в Украине подтверждено 32 новых случая COVID-19. Общее количество случаев достигло 145, 5 пациентов погибли.
- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.