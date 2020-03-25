Министр охраны здоровья Илья Емец заявил, что некто мешает работе МОЗ, а это может привести к тому, что количество жертв COVID-19 "может быть катастрофическим".

Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении министра.

По словам Емца, существует три столпа борьбы c COVID-19. Последний из них — лечение больных, к чему медицинская система Украины не готова.

“Из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый — профилактика, то есть не впустить вирус. Европа и Украина этого не смогли сделать. Второй — это локализация катастрофы, что удалось сделать Китаю. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции. Третий столп борьбы — это этап лечения. К сожалению, мы должны констатировать, медицинская система Украины к нему не готова по многим причинам”, — заявил он.

Министр напомнил, что за последнее время МОЗ Украины восстановило вертикаль санитарно-эпидемиологической службы. Сейчас команда министерства занялась восстановлением клинической вертикали отделений интенсивной терапии и реанимации, специалисты которой, по словам министра, могут уменьшить смертность от осложнений этого заболевания.

При этом министр заявил, что некто мешает работе министерства, в связи с чем количество жертв COVID-19 может быть катастрофическим.

“Несмотря на то, что наша страна уже вступила в усиленную стадию борьбы с вирусом COVID-19, кое-кто специально создает преграды в работе министерства. Преследуя свои личные мотивы, они ставят под угрозу жизни тысяч украинцев. Со всей ответственностью заявляю, что если нам и дальше будут мешать, количество жертв может быть катастрофическим“, — сказал он.

Также Глава МОЗ отметил, что настаивает на создании в МОЗ специального штаба по борьбе с COVID-19, в который войдут и представители других служб (полиция, ГСЧС).