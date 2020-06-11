Об этом написал на своей странице в Facebook нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос.

По утверждению народного депутата, Козлов “не имеет практики в уголовно-процессуальном законодательстве”. Он может занять должность заместителя главы ГБР.

“Ермак хочет завести на заместителя ГБР одиозного Игоря Козлова, первого зама военного прокурора Западного региона. Про него говорят, что он халуй и взяточник. В общем, то что надо Ермаку. К тому же, Козлов не имеет практики в уголовно-процессуальном законодательстве, но разве профессионализм вообще имеет значение?” – написал нардеп.

Лерос также прокомментировал назначение нынешнего генпрокурора Ирины Венедиктовой и.о. директора ГБР.

“Когда Венедиктова шла на директора ГБР, она ставила условие, что идет не на несколько месяцев, а надолго. Поэтому когда пошла на позицию и.о. директора, была уверена, что выиграет конкурс. В ее случае, это возможно только, если конкурс был бы сфальсифицирован. Мы помним, как она проваливает тесты, когда все по-настоящему”, – отметил депутат.

По данным Лероса, после назначения Венедиктовой генпрокурором на должность директора ГБР обсуждалась кандидатура нардепа от “Слуги народа” Сергея Ионушаса. Но, согласно последним данным, он может претендовать на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Подытоживая все вышеперечисленное, Лерос выразил мнение, что Ермак сейчас пытается заменить всех силовиков в стране.

“Вообще, удивительная практика, когда директора ГБР выбирают в Офисе президента, а не на конкурсе. Это касается абсолютно всех высоких государственных постов. Ермак пытается поменять всех силовиков, тогда его коррупционное ОПГ будет полностью укомплектовано. Сейчас очень важно следить за предстоящим конкурсом на руководителя САП, куда Офис точно будет ставить ручного и послушного. Этот человек станет цербером для Сытника (главы НАБУ Артема Сытника, – ред.), которого после транша МВФ будут осенью пытаться уволить”, – написал нардеп.

Согласно данным на сайте военной прокуратуры Западного региона, Игорь Козлов – генерал-майор юстиции.

Он работал на должностях: старшего следователя прокуратуры в Черновцах; начальника отдела прокуратуры Черновицкой области; прокурора управления, старшего следователя и замначальника управления Генеральной прокуратуры Украины.

Также Козлов был руководителем управления по вопросам помилования Администрации президента Украины (при Викторе Януковиче).

В июне 2017 года Козлов был назначен заместителем военного прокурора Западного региона Украины. С мая 2018-го он первый заместитель военного прокурора Западного региона.