Глава Пентагона пообещал поддержку Украине в противостоянии с Россией

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

“Глава Пентагона Остин подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подтвердил приверженность США наращиванию потенциала Вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии и поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность”, – говорится в сообщении.

Остин также отметил, что Украине необходимо поддерживать прогресс в проведении оборонных реформ.

В свою очередь, Таран выразил благодарность за неизменную поддержку США и подчеркнул свою приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Productive call with my Ukrainian counterpart today, Andrii Taran. The U.S. is unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and committed to building the capacity to defend itself against Russian aggression. @DefenceU pic.twitter.com/Rq7x4amRlU

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 19, 2021