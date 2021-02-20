Covid-19 Украина

обновлено 20.02.2021 в 08:01

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Глава Пентагона пообещал поддержку Украине в противостоянии с Россией

Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с украинским коллегой Андреем Тараном заверил, что США привержены усилению войск Украины для борьбы с российской агрессией.

Суббота, 20 февраля 2021, 07:57

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

“Глава Пентагона Остин подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подтвердил приверженность США наращиванию потенциала Вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии и поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность”, – говорится в сообщении.

Остин также отметил, что Украине необходимо поддерживать прогресс в проведении оборонных реформ.

В свою очередь, Таран выразил благодарность за неизменную поддержку США и подчеркнул свою приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Теги: Ллойд Остін, таран, ВСУ, Пентагон, РФ

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