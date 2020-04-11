Об этом он написал в Facebook на личной странице.

Кохан отметил, что изначально у него появился сухой кашель, после чего сделал тест на коронавирус.

Сегодня, 11 апреля, он получил “позитивный” результат теста.

“К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР. Результат положительный. Но к счастью решение о тестировании было правильным, потому самоизолируемся до полного выздоровления”, – написал он.

Чиновник отметил, что подал в эпидемиологическую службу список всех контактных лиц для принятия всех необходимых мер по противодействию распространению коронавируса.

Теперь глава РГА будет работать из дома.

Всего в Ровенской области 103 случая заражения.