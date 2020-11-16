Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что одна только вакцина не остановит коронавирус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что появление вакцины от коронавируса COVID-19 не остановит пандемию.

Об этом он написал в Twitter.

По словам Гебрейесуса, первоначальные поставки вакцины COVID-19 будут ограничены, поэтому приоритет будет отдан работникам здравоохранения, пожилым людям и другим группам риска.

В ВОЗ надеются, что это сократит количество смертей и позволит системам здравоохранения справиться с ситуацией, но там считают, что вирусу все еще есть куда двигаться.

“Сама по себе вакцина не остановит пандемию COVID-19. Нам все равно нужно будет продолжить: наблюдение, тестирование, изоляцию, отслеживание контактов и карантин, поощрять людей быть осторожными”, – написал Гебрейесус.