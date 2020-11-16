Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что одна только вакцина не остановит коронавирус

Об этом он написал в Twitter.
По словам Гебрейесуса, первоначальные поставки вакцины COVID-19 будут ограничены, поэтому приоритет будет отдан работникам здравоохранения, пожилым людям и другим группам риска.
В ВОЗ надеются, что это сократит количество смертей и позволит системам здравоохранения справиться с ситуацией, но там считают, что вирусу все еще есть куда двигаться.
“Сама по себе вакцина не остановит пандемию COVID-19. Нам все равно нужно будет продолжить: наблюдение, тестирование, изоляцию, отслеживание контактов и карантин, поощрять людей быть осторожными”, – написал Гебрейесус.
- Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина – кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19 у участников исследования. #Буквы рассказывали, что известно о вакцине.
- Четыре вакцины против COVID-19 в настоящее время проходят крупномасштабные клинические испытания, но только для вакцины Pfizer необходимо поддерживать температуру около минус 75 градусов по Цельсию или минус 103 градуса по Фаренгейту.