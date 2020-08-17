Об этом он рассказал в интервью “РБК-Украина”, отвечая на поставленный журналистами вопрос.

Он отметил, что даже никогда не разговаривал по телефону с олигархом.

Шевченко также рассказал, что, принимая решение стать главой Нацбанка, он знал о давлении, которое придется испытать. В частности, перед назначением его часто критиковали народные депутаты, связанные с Коломойским.

“Когда я принимал решение о карьерных перспективах в Национальном банке, много думал об уровне давления, которое придется испытывать. Не могу сказать, что я к давлению не привык. Любой банкир, глава крупного банка имеет в этом опыт. И я принял для себя решение, еще до того, как возглавил НБУ, что давление будет и я к нему готов. А то, о чем вы спрашиваете … У них такая работа, они политики. И я не исключаю, что это давление будет и в дальнейшем. И это могут быть любые депутаты, связанные с кем угодно. К сожалению или к счастью, но это неотъемлемая часть моей работы, и я это понимаю”, – заявил Шевченко.