Об этом она проинформировала на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, у нее симптомы, похожие на грипп, высокая температура.

“Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы – похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера”, – написала Рудык.

Нардеп уточнила, что члены команды “Голоса”, с которыми она общалась в минувшую пятницу, сдали тест на коронавирус.

“Конечно, очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но мы уже все привыкли работать дистанционно, поэтому я настроена бодро и оптимистично. Еще раз призываю всех соблюдать карантинные нормы и беречь себя”, – подытожила Рудык.