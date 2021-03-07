Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что поддерживает отказ от патентов на вакцины от COVID-19, чтобы помочь странам производить и продавать дешевые копии препаратов.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, обычные правила ведения бизнеса, которые защищают прибыль производителей вакцин, должны быть отменены, если это необходимо для обеспечения вакцинации всех от коронавируса.

Перед ключевым заседанием Всемирной торговой организации на следующей неделе, посвященным годовщине объявления пандемии, Гебрейесус заявил, что поддерживает отказ от патентов, который позволит странам производить и продавать дешевые копии вакцин, изобретенных в других странах.

“Мы переживаем исключительный момент в истории и должны принять вызов. Гибкость в торговых правилах существует на случай чрезвычайных ситуаций, и, безусловно, глобальная пандемия, которая заставила общество пойти на карантин и причинила столько вреда бизнесу – как большому, так и малому – является таковой. Мир должен встать на «военные рельсы»”, – говорит Гебрейесус.

Правительства стран-членов разделились по этому вопросу: в целом страны с низким и средним уровнем дохода поддерживают, а богатые – против.

Гебрейесус утверждает, что производители все равно получат некоторую компенсацию.

“Временный отказ от патентов не означает, что новаторы упустят шанс заработать. Как во время кризиса с ВИЧ или во время войны, компаниям будут выплачиваться роялти за продукцию, которую они производят”, – говорит он.

Фармацевтические компании и правительства США, Великобритании и Европы категорически возражают против отказа, с компенсацией или без нее. Они поддерживают аргумент Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций, базирующейся в Швейцарии, о том, что сокращение прибыли компаний является препятствием для инноваций.

Гебрейесус же считает, что необходимо рассмотреть ряд мер. “Будь то разделение доз, передача технологий или добровольное лицензирование, или отказ от прав интеллектуальной собственности. Мы должны сделать все возможное”, – сказал он.

Большую надежду на вакцины для большинства стран возлагают на Covax, инициативу при поддержке ООН, которая направлена ​​на поставку 2 миллиардов доз к концу года. Чуть более недели назад Гана стала первой страной, которая приняла партию доз препарата.