Об этом сообщает ВВС.

Ранее представители Республиканской партии, у которой большинство в штате, приняли новый закон, ужесточающий процесс голосования в штате. Его поспешно подписал губернатор штата Брайан Кемп.

В июле в Атланте должен был состояться “Матч всех звезд”, но представители бейсбола и баскетбола уже сказали, что хотели бы перенести игры своих команд в другой штат.

Профессиональная бейсбольная лига США заявила, что откажется от участия в “Матче всех звезд” 2021 года и драфте из Джорджии в знак протеста против закона о голосовании в штате.

Комиссар по бейсболу Роберт Манфред-младший высказался, что Высшая лига бейсбола “принципиально поддерживает право голоса для всех американцев и выступает против ограничений к урнам для голосования”.

Где состоится “Матч всех звезд” если не в Атланте – пока неизвестно.

После объявления лиги губернатор обвинил ее руководство в том, что они уступили “страху, политическому оппортунизму и либеральной лжи”.

“Мы продолжим выступать за безопасные, доступные и справедливые выборы”, – написал он в Twitter.

Игра должна была состояться 13 июля в Truist Park в округе Кобб, недалеко от Атланты.

В заявлении одной из команд Высшей бейсбольной лиги Джорджии (MLB), сказано, что они “глубоко разочарованы” решением.

“Жертвами этого решения стали команды, игроки и болельщики в Джорджии”, – говорится в заявлении.

“Матч всех звезд” – ежегодное мероприятие, которое проводится на разных стадионах по всей стране и, по оценкам, приносит от 37 до 190 миллионов долларов для местных бюджетов. Еще в марте места в отелях Атланты были забронированы болельщиками, планировавшими приехать на игры.

Мэр Атланты, демократка Кейша Лэнс Боттомс, поддержала решения MLB и сказала, что, по ее мнению, это будет “первое из многих домино, которое упадет” после принятия нового закона.

Just as elections have consequences, so do the actions of those who are elected. Unfortunately, the removal of the @MLB All Star game from GA is likely the 1st of many dominoes to fall, until the unnecessary barriers put in place to restrict access to the ballot box are removed.

— Keisha Lance Bottoms (@KeishaBottoms) April 2, 2021