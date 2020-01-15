В среду, 15 января, Кабинет Министров принял стратегию относительно ремонта дорог в Украине на 2020 год.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук написал в Telegram.

По его словам, на 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн.

“Из них на дороги 31,5 млрд грн – это бюджетные средства. Плюс 20,5 млрд грн – средства международных организаций. Мы ставим амбициозную цель – за год построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог”, – заявил Гончарук.