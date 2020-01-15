Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук написал в Telegram.
По его словам, на 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн.
“Из них на дороги 31,5 млрд грн – это бюджетные средства. Плюс 20,5 млрд грн – средства международных организаций. Мы ставим амбициозную цель – за год построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог”, – заявил Гончарук.
- Ранее сообщалось, что Правительство задолжало дорожным компаниям более 2,7 млрд гривен за построенные дороги.
- Ранее новоназначенный глава “Укравтодора” Александр Кубраков рассказал о планах отремонтировать 24 тысячи километров дорог в Украине в “турборежиме” – за три года.
- 22 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал два документа общей суммой 900 млн евро на строительство и реконструкцию дорог.