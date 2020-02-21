Такое заявление он сделал во время отчета Правительства в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы справились с коррупцией на топ-уровне. Этого нельзя не замечать. Это уже отмечают наши международные партнеры. Это знает бизнес. У нас еще очень много работы на среднем уровне, в наших госпредприятиях, в правоохранительных органах. Но общий вывод: что на топ-уровне коррупции в Украине – в Правительстве, Парламенте, Офисе президента – нет. Это огромное достижение и сигнал”, – подчеркнул Гончарук.

Он также отчитался о возвращении доверия международных партнеров.

“Нам удалось вернуть доверие наших международных партнеров. Это можно подтвердить реальными цифрами. Год тому назад Украина одалживала в гривне в два раза дороже, чем сейчас, – под 20 %. Сейчас – под 9 %. Если мы продолжим работать в том же направлении, ресурсы для нашего государства будут и дальше дешеветь. Дешевые ресурсы – это возможность инвестировать в инфраструктуру и модернизацию, возможность быть более конкурентоспособными, это новые рабочие места”, – сообщил глава Правительства.

Гончарук отметил, что за осень прошлого года “абсолютно все рейтинговые агентства улучшили суверенный рейтинг Украины”.

По его мнению, этот процесс продолжится и весной текущего года при сохранении курса Кабмина.