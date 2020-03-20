Google из-за пандемии приостановила выпуск новых версий Chrome

Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что выпуск приостановлен из-за “скорректированных графиков работы“.
“В связи со скорректированными графиками работы мы приостанавливаем выпуск новых версий Chrome и Chrome OS. Наши основные цели – обеспечение их стабильности, безопасности и надежной работы для всех, кто на них полагается. У нас по-прежнему в приоритете будет выпуск обновлений безопасности, которые будут включены в Chrome 80“, – говорится в сообщении.
Напомним, компания Alphabet, которая является материнской для Google, попросила своих сотрудников из Северной Америки работать на дому, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
- Из-за коронавируса Google отменила крупное новостное мероприятие I/O 2020. Оно должно было пройти в Калифорнии 12-14 мая.