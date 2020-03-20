Google из-за пандемии приостановила выпуск новых версий Chrome

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что выпуск приостановлен из-за “скорректированных графиков работы“.

“В связи со скорректированными графиками работы мы приостанавливаем выпуск новых версий Chrome и Chrome OS. Наши основные цели – обеспечение их стабильности, безопасности и надежной работы для всех, кто на них полагается. У нас по-прежнему в приоритете будет выпуск обновлений безопасности, которые будут включены в Chrome 80“, – говорится в сообщении.

Напомним, компания Alphabet, которая является материнской для Google, попросила своих сотрудников из Северной Америки работать на дому, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.