Google полностью заменит сервис Google Play Music на YouTube Musiс до конца года. В октябре сервис перестанет работать для большинства пользователей.

Об этом компания сообщила в блоге YouTube.

В мае компания Google сообщила, что платформа YouTube Musiс полностью заменит сервис Google Play Music и предложила пользователям перенести музыкальные библиотеки.

Теперь стало известно, что пользователи больше не смогут использовать приложение Google Play Music уже в октябре.

“Начиная с сентября 2020 году в Новой Зеландии и Южной Африке (и с октября для всех остальных мировых рынков) пользователи больше не смогут осуществлять потоковую передачу или использовать приложение Google Play Music”, – говорится в сообщении.

В то же время Google предупредила, что плейлисты, загрузки, покупки, лайки и другая информация пользователей будет храниться до декабря 2020 года.