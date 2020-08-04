Об этом компания сообщила в блоге YouTube.
В мае компания Google сообщила, что платформа YouTube Musiс полностью заменит сервис Google Play Music и предложила пользователям перенести музыкальные библиотеки.
Теперь стало известно, что пользователи больше не смогут использовать приложение Google Play Music уже в октябре.
“Начиная с сентября 2020 году в Новой Зеландии и Южной Африке (и с октября для всех остальных мировых рынков) пользователи больше не смогут осуществлять потоковую передачу или использовать приложение Google Play Music”, – говорится в сообщении.
В то же время Google предупредила, что плейлисты, загрузки, покупки, лайки и другая информация пользователей будет храниться до декабря 2020 года.
“Пользователи, которые хотят перенести свои музыкальные библиотеки из Google Play Music в YouTube Music, могут сделать это до декабря 2020 года, после чего их библиотеки Google Play Music больше не будут доступны”, —отметили в компании.
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