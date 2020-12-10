#Буквы рассказывают, что известно об Уильяме Артуре Льюиси.

Биография Уильяма Артура Льюиса

Артур Льюис родился 23 января 1915 года в Сент-Люсии в семье школьных учителей Джорджа и Иды Льюис. Его родители иммигрировали из Антигуа. Артур был одаренным учеником, поэтому его перевели на два класса вперед. После окончания школы в 14 лет Льюис работал клерком и ждал сдачи вступительного экзамена в университет. В это время он познакомился с Эриком Уильямсом, будущим первым премьер-министром Тринидада и Тобаго.

Учился Артур Льюис в Лондонской школе экономики. Там и получил степень доктора. Работал в Манчестерском и Принстонском университетах. Артур Льюис был президентом Американской экономической ассоциации в 1983 году.

Нобелевская премия

В 1952 году Льюис опубликовал статью “Экономическое развитие в условиях неограниченного предложения труда”. Ее до сих пор чаще всего цитируют современные экономисты.

В 1953 году вышел его учебник “Теория экономического роста” – один из первых послевоенных учебников, в котором были освещены проблемы развития стран третьего мира.

Согласно модели Льюиса, городской промышленной отрасли доступна рабочая сила по фиксированной цене, равной прожиточному минимуму, обеспеченная на ранних стадиях развития безработицей в сельском хозяйстве, где создается практически неограниченный приток рабочей силы, необходимой для развития индустрии. На более поздних этапах развития двухсекторной экономики, когда избыточное предложение труда оказывается исчерпанным, дополнительную рабочую силу по сельскому хозяйству обеспечивает только увеличение заработной платы.

1979 Артур Льюис вместе с Теодором Шульцем были удостоены Нобелевской премии по экономике “за новаторские исследования экономического развития, особенно по проблемам развивающихся стран”.

Портрет Льюиса помещен на обратной стороне купюры в 100 Восточнокарибских долларов.

Google посвятил дудл Уильяму Артуру Льюису

Создала этот дудл художница из Манчестера Камилла Ру.

Какие страны могут увидеть этот дудл: Украина, Греция, Венгрия, Литва, Великобритания, Исландия, Япония, Индия, Перу, США, Канада.