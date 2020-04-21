Об этом сообщает глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.
“По состоянию на сегодняшний день в городе подтверждено 37 случаев заболевания COVID-19, в том числе 8 медицинских работников. Из-за стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации вчера произошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Было принято решение по поводу закрытия городской больницы на карантин”, – пишет он.
По словам главы ОГА, у всех пациентов и работников больницы были взяты тесты на коронавирус.
“На въездах в Подольск представители полиции и Национальной гвардии будут пропускать только автомобили жителей и работников города. Транзитное движение через населенный пункт запрещено”, – подчеркнул он.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов подтвердил, что карантин в нашей стране планируется продлить до 12 мая.
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