Греция в середине июня откроет свои границы для туристов из 20 стран.

Об этом сообщает греческое издание Greece Reporter.

По словам министра туризма Греции, для туристов из некоторых стран границы откроются с 15 июня.

Уточняется, что речь идет о туристах из Израиля, Кипра, Китая, Германии, Японии, Австралии, Болгарии, Австрии, Албании, Румынии, Боснии и Герцеговины, Дании, Сербии, Северной Македонии, Венгрии, Хорватии, Словакии, Чехии, Польши и Норвегии.

Украины в этом списке нет.

Также отмечается, что правительство Греции решило отменить для туристов обязательное прохождение теста на коронавирус за 5 дней до приезда в страну.