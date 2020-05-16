Туристический сезон в этом году не отменяется, несмотря на ситуацию с коронавирусом и карантином, и украинские туристы могут рассчитывать на отдых в ряде стран.

Об этом рассказал в комментарии #Буквам президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

По его словам, согласно прогнозам, будут готовы принять туристов Египет, Турция, некоторые Балканские страны, Греция.

“Согласно последним тенденциям можно рассчитывать (на отдых летом за границей, – ред.). Скорее всего, это будет где-то в районе июля, начала июля. Мы ожидаем, что Египет, Турция захотят увидеть наших туристов и несколько европейских стран, например, Греция, Кипр… Балканские страны – Хорватия и Черногория”, – отметил он.

“Мы думаем, что эти страны откроют свое воздушное сообщение и будут приглашать туристов. Но важно, чтобы наши власти тоже позволили нашим туристам вылететь”, – добавил Рудич.

Он допускает, что в конце лета – осенью могут открыться туристические направления даже в Италию и Испанию, хотя сейчас это достаточно призрачная перспектива.

“Можно рискнуть предположить, что даже страны, в которых был существенный всплеск (коронавируса, – ред.) – Италия, Испания – они достаточно быстро сейчас выздоравливают и хорошо отработали процедуру. И где-то в конце лета – осенью могут появиться туристические направления… Они тоже сильно зависят от туризма, поэтому им выгодно как можно быстрее открыть сезон”, – объяснил Рудич.

Он также рассказал, что сейчас разрабатываются новые правила для приема туристов (с учетом вспышки коронавируса и мер безопасности).

“Сейчас разрабатываются правила, протоколы приема туристов в отелях. Правила проживания, питания и перелета. Но это все сейчас в процессе обработки. Тут важен компромисс между безопасностью туристов и экономической целесообразностью”, – подчеркнул Рудич.

Он заверил, что в случае возможного форс-мажора (например, вспышки вируса в какой-либо из стран) украинским туристам не нужно опасаться, что они не смогут оттуда уехать.

“Для организованного туризма точно можно (не опасаться, – ред.). Это (эвакуация, – ред.) было и тогда, когда закрыли (границы, – ред.) в марте. Сейчас это все уже более прогнозируемо, гарантированно. Для организованного туризма. Естественно, если человек самостоятельно улетел в Непал, в Гималаи, то тут придется самому”, – заявил Рудич.