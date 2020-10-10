Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте 10 октября.
“Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США – особый случай. С точки зрения борьбы за климат этого далеко недостаточно, и многие из вас, видимо, поддерживали других кандидатов. Но, черт возьми, организуйтесь и заставьте всех проголосовать за Байдена”, – подчеркнула активистка.
Как пишет агентство Reuters, призывы Греты Тунберг могли бы найти отклик у молодых избирателей, которые, как правило, реже голосуют, чем американцы старшего возраста.
Стоит отметить, что действующий президент США Дональд Трамп ранее не раз подвергал критике заявления и действия Тунберг.
Так, в сентябре 2019 года экоактивистка выступила на саммите ООН, посвященном борьбе с изменениями климата. Тунберг тогда обвинила мировых лидеров в бездействии и лжи, тогда как человечество находится “на пороге массового вымирания”. Трамп впоследствии написал саркастический пост в Twitter, назвав активистку “счастливой молодой девушкой, которая с нетерпением ждет светлого и прекрасного будущего”.
После того как Тунберг стала человеком года по версии журнала Time, американский лидер посоветовал ей “поработать над управлением гневом, а затем посмотреть старый добрый фильм вместе с другом”.
- Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Он неоднократно заявлял, что не верит в “изменения климата” или “глобальное потепление”.
- У демократа Джо Байдена противоположное мнение. Он заверил, что одним из первых его решений на посту президента будет возвращение страны к Парижскому климатическому договору.