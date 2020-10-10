17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала жителей США проголосовать на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте 10 октября.

“Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США – особый случай. С точки зрения борьбы за климат этого далеко недостаточно, и многие из вас, видимо, поддерживали других кандидатов. Но, черт возьми, организуйтесь и заставьте всех проголосовать за Байдена”, – подчеркнула активистка.

Как пишет агентство Reuters, призывы Греты Тунберг могли бы найти отклик у молодых избирателей, которые, как правило, реже голосуют, чем американцы старшего возраста.

Стоит отметить, что действующий президент США Дональд Трамп ранее не раз подвергал критике заявления и действия Тунберг.

Так, в сентябре 2019 года экоактивистка выступила на саммите ООН, посвященном борьбе с изменениями климата. Тунберг тогда обвинила мировых лидеров в бездействии и лжи, тогда как человечество находится “на пороге массового вымирания”. Трамп впоследствии написал саркастический пост в Twitter, назвав активистку “счастливой молодой девушкой, которая с нетерпением ждет светлого и прекрасного будущего”.

После того как Тунберг стала человеком года по версии журнала Time, американский лидер посоветовал ей “поработать над управлением гневом, а затем посмотреть старый добрый фильм вместе с другом”.