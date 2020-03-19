Об этом сообщает Национальная общественная телерадиокомпания Украины.
Отмечается, что телеканалы “UA: ПЕРШИЙ” и СТБ дополнительный национальный отбор в 2021 году проводить не будут.
“Если в жизни группы Go_A ничего не изменится, и они будут готовы выступить на сцене “Евровидения” в следующем году, мы этому будем способствовать. Это касается и подготовки к песенному конкурсу, и остальных организационных вопросов. Наши партнеры и коллеги, телеканал СТБ, согласны с таким решением”, – отметил председатель правления “UA: Суспільне мовлення” Зураб Аласания.
Группа Go_A, в свою очередь, подтвердила готовность выступить на “Евровидении” в следующем году.
“Мы рады вам сообщить, что все же будем представлять Украину в следующем году на “Евровидении” 2021 года… Мы очень благодарны каждому из вас за поддержку и безумные эмоции, что вы нам подарили. За веру в себя и победный дух. За то, что перевернули наш мир и стали уже такой близкой музыкальной семьей!” – говорится в заявлении группы.
Как известно, электрофольк-группа GO-A стала победителем национального отбора на “Евровидение” в этом году. Музыканты планировали выступить на конкурсе с песней “Solovey”.
- Накануне стало известно, что песенный конкурс “Евровидение-2020” отменили из-за пандемии коронавируса (впервые за все время существования мероприятия). Позже Роттердам и все организаторы продолжат переговоры о проведении конкурса в 2021 году.