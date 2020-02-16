Официальные Twitter-аккаунты Международного олимпийского комитета (МОК) и футбольного клуба "Барселона" были взломаны и временно заблокированы.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу социальной сети.

Инцидент произошел в субботу, 15 февраля. Отмечается, что аккаунты были взломаны “через стороннюю платформу”.

“Как только мы узнали об этой проблеме, то заблокировали скомпрометированные учетные записи и тесно сотрудничаем с нашими партнерами для их восстановления”, – заявил представитель Twitter.

Представитель Международного олимпийского комитета сообщил, что ведомство отдельно расследует инцидент.

Кроме того, хакеры взломали аккаунт испанского футбольного клуба “Барселона”, разместив там сообщение о якобы возвращении в ФК бразильца Неймара.

“Привет, мы OurMine. Что ж, мы прочитали несколько личных сообщений. Похоже, что Неймар вернется сюда”, – написали хакеры.

В другом сообщении говорилось, что уровень безопасности аккаунта “Барселоны” стал лучше, но “еще не самый надежный”.

В футбольном клубе уже сообщили, что появившиеся за время атаки публикации были удалены, и извинились перед болельщиками.

“Барселона” проведет аудит кибербезопасности и проверит все протоколы и связи со сторонними инструментами, чтобы избежать подобных инцидентов”, — подчеркнули в пресс-службе клуба.

Как сообщает издание Business Insider, в атакованных аккаунтах были обнародованы записи, в которых упоминалась хакерская группа OurMine.

Эта группа ранее взламывала аккаунты известных людей. Например, в 2016 году хакеры взломали Twitter-аккаунты соучредителя “Википедии” Джимми Уэйлса, создателя Pokеmon Go Джона Ханке, соучредителя Twitter Джека Дорси, генерального директора Google Сундара Пичаи, основателя Facebook Марка Цукерберга.

По данным СМИ, OurMine базируется в Саудовской Аравии.

В комментарии Business Insider OurMine подтвердила, что стоит за кибератаками на аккаунты “Барселоны” и Олимпийских игр. Хакеры отметили, что выбирают цели наугад, используя “стороннее приложение” для доступа к учетным записям.