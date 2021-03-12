СБУ начала расследование обстоятельств подписания и ратификации Верховной Радой соглашения о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины ("харьковские соглашения").

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

“Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти”, — говорится в сообщении.

Следователи исследуют обстоятельства подготовки и подписания соглашений, соблюдение регламента и процедур во время их утверждения депутатами Верховной Рады.

Что известно о “харьковских соглашениях”?

В 2008 году правительство должно предложить законопроект, который урегулировал бы вопрос выхода Черноморского флота РФ. Однако законопроект разработан не был и это, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, стало “первым кирпичиком, который начал разрушать систему нашей безопасности”.

Кроме того, это привело к появлению в 2010 году так называемых “харьковских соглашений”. Документ подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Согласно документу, срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен до 2042 года в обмен на удешевление для Украины российского газа. Данилов отметил, что соглашения ратифицировали слишком быстро — уже через 4 дня после их подписания.

Заметим, что это решение было принято в полупустом зале: присутствовали 238 депутатов, из них 236 проголосовали за. Согласно информации на сайте парламента, ратификацию поддержали фракция “Партии регионов” (160 голосов за от 161 депутата), фракция “Блок Литвина” (20 голосов), фракция Коммунистической партии Украины (27 голосов). Фракция “Блок Юлии Тимошенко” дала 9 голосов, фракция Блока “Наша Украина — Народная Самооборона” — 7. Еще 14 голосов дали нефракционные депутаты.

Среди тех, кто поддержал ратификацию, были некоторые действующие нардепы, политики и олигархи. Это, в частности, Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Игорь Палица, Николай Злочевский, Владимир Литвин и др.