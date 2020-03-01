Об этом сообщает издание Politico.

В рамках указанного проекта Клинтон будет сотрудничать с американской масс-медиа компанией IHeartMedia, которая станет продюсером подкаста.

Издание отмечает, что на запуск собственного шоу Клинтон вдохновили другие подкасты, особенно те, гостьей которых она была.

Так, осенью прошлого года Клинтон и ее дочь Челси поучаствовали в записи эпизода подкаста американского комика и ведущего Конана О’Брайена (“Conan O’Brien Needs a Friend”). Они представили свою книгу “Бесстрашные женщины: любимые истории о мужестве и стойкости” (“The Book of Gutsy Women”).

“Клинтон была поражена тем, насколько отличается часовая беседа с О’Брайеном от коротких роликов на телевидении и радио”, – пишет издание.

Еще один человек, который вдохновил Клинтон, – американский теле- и радиоведущий, юморист Говард Стерн. Как отмечает Politico, именно на стиль этих ведущих может ориентироваться бывшая первая леди при выборе формата своего шоу.

Издание уточняет, что Клинтон уже начала переговоры с iHeartMedia и хочет записывать “глубокие разговоры с ньюсмейкерами, которыми слушатели могли бы наслаждаться после выхода в эфир”.

Аудиопрограмму планируется запустить до конца весны. Шоу будет записываться в студии на Манхэттене.

Как пишет Politico, программа начнет выходить как раз в разгар президентской кампании 2020 года, что позволит демократам заявить о себе. При этом Клинтон может сыграть роль в продвижении альтернативной Берни Сандерсу кандидатуры от Демократической партии (либо же помочь консолидировать политсилу, если Сандерс все же выиграет первичные выборы).

СПРАВКА. Подкаст – цифровой медиа-файл или ряд таких файлов для воспроизведения на портативных медиа-проигрывателях или персональных компьютерах. По содержанию они могут напоминать радио-шоу, звуковое представление, содержать интервью, лекции или что-либо другое, что относится к устному жанру. Термин “podcast” является сочетанием названия портативного проигрывателя iPod и слова broadcast. Ведущего или автора подкаста часто называют подкастером.