12:45 Стало известно, когда состоится голосование по импичменту Трампа
12:19 В Канаде двое людей преодолели коронавирус
12:16 Apple закрывает розничные магазины в Китае из-за коронавируса
11:41 Сандерс не сделал достаточно для объединения Демократической партии, – Клинтон
10:04 США запретили въезд и выдачу виз гражданам шести стран
09:39 В Японии изолировали коронавирус и начали разработку вакцины
09:16 Мари Йованович ушла с дипломатической службы на пенсию, – СМИ
01:57 Милованов заявил, что Тимошенко делала революцию 1917-го года
01:20 Тимошенко в прямом эфире раскритиковала новый Трудовой кодекс 
00:16 В Украину из Китая вернулись более 200 человек: их держат на контроле 

31 января

23:33 Более полусотни украинцев не могут выехать из эпицентра вспышки коронавируса 
Эксклюзив
23:13 «Слуга народа» Юраш считает, что с проблемой домашнего насилия поможет церковь
Эксклюзив
22:48 Нардеп Юраш считает, что в школе детей должны учить строить семьи
Эксклюзив
22:04 Новое депутатское объединение иницирует криминализацию покупки секс-услуг  — Юраш 
Эксклюзив
21:40 Идея «слуг народа» о народовластии: как это работает в странах мира
21:35 Минэкономики: Условия торговли с Великобританией не изменятся до конца года
19:39 Минюст хотят обязать обратиться в суд для запрета партии «Слуга народа»
19:15 В Кабмине хотят вдвое сократить количество интернатов 
19:00 На крыше сгоревшего Нотр-Дама продолжают жить пчелы
18:48 Убийство Гандзюк: Зеленский обсудил с премьером Болгарии экстрадицию Левина
18:35 Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира 2020 года
18:02 «Слуга народа» написал заявление на волонтерок, отказавшихся смотреть российский сериал в автобусе
17:59 До +13: в выходные синоптик обещает весеннюю погоду
17:32 Дело Шеремета: адвокаты Дугарь заявили, что она на 10 см выше «разведчицы»
17:02 Труба хотел для повышения зарплаты присвоить себе воинское звание
16:54 Помпео о сбитом самолете МАУ: Мы надеемся, что иранцы понесут ответственность

Сандерс не сделал достаточно для объединения Демократической партии, – Клинтон

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что сенатор Берни Сандерс и его сторонники не сделали достаточно, чтобы объединить Демократическую партию после предварительных выборов 2016 года, и это, по ее словам, повлияло на результат всеобщих выборов.

Суббота, 1 февраля 2020, 11:41

Об этом пишет The New York Times.

Клинтон назвала “днем и ночью” свои усилия в 2008 году по объединению партии по сравнению с усилиями Сандерса в 2016 году.

Она также отметила, что в политической гонке против президента Дональда Трампа Демократической партии следует объединится, чтоб не повторить прошлых ошибок.

“Это не может повториться. Мне все равно, кто кандидат. Мне все равно. Пока это кто-то, кто может победить, и пока это кто-то, кто понимает политику, это искусство сложения, а не вычитания”, – сказала она.

Издание отмечает, что ранее Клинтон заявила, что не намерена поддерживать Сандерса в случае, если он будет выдвинут кандидатом демократов на пост президента. В документальном фильме “Хиллари” (Hillary) Клинтон обвинила Сандерса в том, что “он никому не нравится”.

Однако позже она заявила, что “сделает все возможное, чтоб поддержать кандидатуру от своей партии”.

Теги: выборы в США, выборы, Берни Сандерс, Хиллари Клинтон

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!