Сандерс не сделал достаточно для объединения Демократической партии, – Клинтон

Об этом пишет The New York Times.
Клинтон назвала “днем и ночью” свои усилия в 2008 году по объединению партии по сравнению с усилиями Сандерса в 2016 году.
Она также отметила, что в политической гонке против президента Дональда Трампа Демократической партии следует объединится, чтоб не повторить прошлых ошибок.
“Это не может повториться. Мне все равно, кто кандидат. Мне все равно. Пока это кто-то, кто может победить, и пока это кто-то, кто понимает политику, это искусство сложения, а не вычитания”, – сказала она.
Издание отмечает, что ранее Клинтон заявила, что не намерена поддерживать Сандерса в случае, если он будет выдвинут кандидатом демократов на пост президента. В документальном фильме “Хиллари” (Hillary) Клинтон обвинила Сандерса в том, что “он никому не нравится”.
Однако позже она заявила, что “сделает все возможное, чтоб поддержать кандидатуру от своей партии”.
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