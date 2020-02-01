Сандерс не сделал достаточно для объединения Демократической партии, – Клинтон

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что сенатор Берни Сандерс и его сторонники не сделали достаточно, чтобы объединить Демократическую партию после предварительных выборов 2016 года, и это, по ее словам, повлияло на результат всеобщих выборов.

Об этом пишет The New York Times.

Клинтон назвала “днем и ночью” свои усилия в 2008 году по объединению партии по сравнению с усилиями Сандерса в 2016 году.

Она также отметила, что в политической гонке против президента Дональда Трампа Демократической партии следует объединится, чтоб не повторить прошлых ошибок.

“Это не может повториться. Мне все равно, кто кандидат. Мне все равно. Пока это кто-то, кто может победить, и пока это кто-то, кто понимает политику, это искусство сложения, а не вычитания”, – сказала она.

Издание отмечает, что ранее Клинтон заявила, что не намерена поддерживать Сандерса в случае, если он будет выдвинут кандидатом демократов на пост президента. В документальном фильме “Хиллари” (Hillary) Клинтон обвинила Сандерса в том, что “он никому не нравится”.

Однако позже она заявила, что “сделает все возможное, чтоб поддержать кандидатуру от своей партии”.