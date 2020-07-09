Журналист программы “Наші гроші" Денис Бигус подтвердил, что Подольский суд Киева вынес решение в пользу Игоря Гладковского - о признании информации о причастности чиновника к коррупционным схемам в "Укроборонпроме".

Об этом Денис Бигус заявил на видео, которое опубликовал в YouTube.

В феврале 2019 года журналисты программы “Наші гроші” сообщили, что сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский якобы был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. Журналисты утверждают, что Игорь Гладковский вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

Позже стало известно, что концерн “Укроборонпром” и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский подадут иск против журналистов программы.

И вот 3 июля 2020 года Подольский районный суд Киева принял решение удовлетворить иск и о признать информацию о причастности Игоря Гладковского к коррупционным схемам недостоверной.

Суд обязал ответчиков в течение 10 суток со дня вступления решения суда в законную силу опровергнуть распространенную недостоверную информацию.

Журналист программы Денис Бигус подтвердил решение суда.

“Действительно Подольский суд Киева вынес решение в пользу Игоря Гладковского. Это суд первой инстанции”, – сказал он, указав, что иск Гладковского был “титанически наглым”.

“Он требовал опровергнуть все – весь эфир. И несмотря на абсурдность, суд иск удовлетворил”, – сказал Бигус.

А еще он рассказал, что сегодня утром нашел в Интернете сайт, на котором опубликована вся переписка Гладковского.

“Нашел очень интересный сайт. Я так понимаю, что эта переписка была не только у нас. Кто-то нашел вариант, в котором до буквы сохранена суть этой переписки. На этом сайте есть переписка в WhatsApp… Я очень надеюсь, что в Подольском суде очень хороший Интернет и они смогут эту переписку скачать и перечитывать, и наслаждаться”, – сказал Денис Бигус.