Ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук предложила депутату "ЕС" Алексей Гончаренко покататься по студии на велосипеде, которым пользовался президент Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа", где он исполнял роль Василия Голобородько.

Об этом шла речь в эфире шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

Во время эфира шоу ведущая прикатила в студию велосипед, которым пользовался во время съемок сериала “Слуга народа”, который транслировал телеканал, Владимир Зеленский. Шоу началось с обмена мнениями о сериале и его “пророчественности”.

Когда Мосейчук спросила Гончаренко о том, что он думает о сериале, депутат сказал: “Я тоже не смотрел, но как говорят в народе: сериал “Слуга народа” сыграл в моей жизни роковую роль, при том что я его даже не смотрел. Учитывая те результаты, которые мы имеем за два года [каденции Зеленского]”.

“Говорят, что на велосипеде нельзя забыть, как ездить. Мне кажется, что Владимиру Зеленскому единственное, что удалось за два года, он забыл как ездить на велосипеде”, — добавил нардеп.

Мосейчук парировала: “Кстати, можете поездить по студии, она у нас позволяет. Говорят, тот, кто поездит на этом велосипеде, станет президентом”.