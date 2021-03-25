На эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса президента, которые были повреждены во время акции протеста на Банковой 20 марта.

Об этом сообщают #Буквы.

Начиная эфир, ведущая Наталья Мосийчук обратила особое внимание на этот атрибут.

“Мне стоило больших усилий притащить сюда этот атрибут, это атрибут субботних протестов. Это двери из Офиса президента. Двери с Банковой. И я бы не сказала, что это символ протестов, которые прошли в субботу, я бы сказала, что это жертва протестов, и — слава богу — жертва не живая”, — заявила она.

Створка двери с разбитыми окнами и надписями краской оставалась в студии во время всего эфира. Весь выпуск участники, среди которых активисты и представители власти, приглашенные эксперты обсуждали субботние события и пытались дать им оценку.

В какой-то момент соорганизатор акции протеста под Офисом президента Алексей Ковжун предложил, что эти двери можно было бы выставить на аукцион и деньги направить, к примеру, на финансирование судебной реформы.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:

лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов ;

; представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский ;

; ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.

24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю. Его отправили под домашний арест.

По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда тоже отправили под домашний арест.