#Буквы собрали информацию, которая известна о Баррет.

Церемония представления прошла на лужайке у Белого Дома в присутствии Барретт и членов ее семьи.

Ее называли лучшей кандидатурой для консерваторов, которые поддерживают политику Трампа.

В случае успешного прохождения судьей Барретт процедур рассмотрения и голосования в Сенате США и подробного собеседования с судьями Верховного суда, она сможет занять вакантное место, появившееся после смерти 18 сентября либерального судьи, 87-летней Рут Бейдер Гинзбург.

Наблюдатели отметили, что судья Барретт стала единственной, с кем в последние дни лично разговаривал президент Трамп.

Демократы, в том числе кандидат в президенты Джо Байден, выступили ранее против утверждения выдвинутой Трампом кандидатуры, указывая на то, что право выдвинуть кандидатуру в Верховный суд должен получить победитель выборов президента, которые состоятся 3 ноября. Республиканцы в Сенате имеют большинство.

Судья Барретт, выступая на церемонии в Белом доме, отдала дань уважения судьям Верховного суда, которые были ее предшественниками.

“Я люблю Америку, я люблю Конституцию США”, – сказала она, подчеркнув, что осознает ответственность работы в должности судьи Верховного суда.

Judge Amy Coney Barrett: “I love the United States, and I love the United States Constitution.” pic.twitter.com/PfyogbLGWC — The White House (@WhiteHouse) September 26, 2020

Она пообещала, что в случае утверждения ее кандидатуры, будет честно служить народу США.

Затем президент Трамп и первая леди пригласили Эми Кони Баррет, ее мужа и их семерых детей в Белый дом.

Today, it was my great honor to nominate one of our nation’s most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution: Judge Amy Coney Barrett… pic.twitter.com/l2yezt2UOi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

Что известно о Баррет

Фото: Reuters

Эми Кони Баррет родилась в 1972 году в Новом Орлеане, в 1990-м окончила местную школу, а через четыре года закончил колледж и получила степень бакалавра искусств.

Затем училась в Школе права Университета Нотр-Дам и возглавляла работу университетского специализированного юридического журнала. В последующие годы работала помощником судьи в апелляционном суде США по округу Колумбия, позже – помощником судьи Верховного суда США, затем в юридической фирме.

В 2002 году она начала преподавать в Школе права Университета Нотр-Дам, с 2010 года – профессор права.

Барретт живет в Саут-Бенд, штат Индиана, со своим мужем Джесси, бывшим федеральным прокурором. Теперь он фермер. У пары семеро детей, в том числе двое приемных с Гаити.

Ее кандидатуру поддерживали религиозные консерваторы, которые надеются на отмену знакового решения Верховного суда 1973 года, который позволил аборты по всей стране.

Голос Барретт поможет сформировать в суде еще более убедительное консервативное большинство, которое может влиять на жизнь в США десятилетиями. Особенно сильно отразится на решении споров по таким вопросам, как право на аборт и судьба закона о доступном медицинском обслуживании, принятого еще при Бараке Обаме.

Юридические заключения и замечания Барретт об абортах и ​​однополых браках принесли ей популярность среди религиозных граждан правых взглядов, но вызвали резкое неприятие со стороны либералов. Сама же она, будучи набожной католичкой, настаивает, что ее религиозные убеждения не влияют на ее работу.

Барретт известна острым умом. Она закончила юридический факультет Университета Нотр-Дам, а затем работала помощницей судьи Антонина Скалиа. О нем она отзывается как о “самом стойком консерваторе” Верховного суда того времени.

Как и ее наставник, Барретт выступает за традиционный подход к тексту Конституции – то есть считает, что его надо интерпретировать так, как это задумывали авторы документа. Либеральные судьи, напротив, считают такой подход неправильным и настаивают, что нужно идти в ногу со временем.

Верховный суд США – это высшая судебная инстанция, которая имеет право рассмотреть или просмотреть любое дело. Все судьи назначаются пожизненно, поэтому каждое новое назначение в Верховный суд неизменно привлекает повышенное внимание американской общественности.

Ранее Барретт уже рассматривалась, как потенциальный кандидат на замену Энтони Кеннеди в 2018 году, но в конечном итоге Трамп предпочел назначить на эту должность Бретта Кавано.