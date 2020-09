#Буквы собрали информацию, которая известна о Баррет.

Церемония представления прошла на лужайке у Белого Дома в присутствии Барретт и членов ее семьи.

Ее называли лучшей кандидатурой для консерваторов, которые поддерживают политику Трампа.

В случае успешного прохождения судьей Барретт процедур рассмотрения и голосования в Сенате США и подробного собеседования с судьями Верховного суда, она сможет занять вакантное место, появившееся после смерти 18 сентября либерального судьи, 87-летней Рут Бейдер Гинзбург.

Наблюдатели отметили, что судья Барретт стала единственной, с кем в последние дни лично разговаривал президент Трамп.

Демократы, в том числе кандидат в президенты Джо Байден, выступили ранее против утверждения выдвинутой Трампом кандидатуры, указывая на то, что право выдвинуть кандидатуру в Верховный суд должен получить победитель выборов президента, которые состоятся 3 ноября. Республиканцы в Сенате имеют большинство.

Судья Барретт, выступая на церемонии в Белом доме, отдала дань уважения судьям Верховного суда, которые были ее предшественниками.

“Я люблю Америку, я люблю Конституцию США”, – сказала она, подчеркнув, что осознает ответственность работы в должности судьи Верховного суда.

Она пообещала, что в случае утверждения ее кандидатуры, будет честно служить народу США.

Затем президент Трамп и первая леди пригласили Эми Кони Баррет, ее мужа и их семерых детей в Белый дом.

Today, it was my great honor to nominate one of our nation’s most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution: Judge Amy Coney Barrett… pic.twitter.com/l2yezt2UOi

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020