Сегодня, 6 ноября, под Верховной Радой проходит акция зоозащитников, которые требуют запретить живодерни в Украине.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, участники акции требуют от народных депутатов рассмотреть зоозащитные законопроекты № 2360 и № 2351.

Эти документы предусматривают запрет:

живодерен в Украине и остановку ежегодного убийства миллиона животных;

эвтаназии бездомных животных как метод регулирования их численности;

контрабанды диких животных;

пропаганды жестокого обращения с животными;

фотографирования с дикими животными в населенных пунктах;

попрошайничества с животными;

содержания в ресторанах, отелях, ночных клубах, других неприспособленных местах медведей, тигров, других хищных животных;

оставлять животных в салоне автомобиля при температуре окружающей среды, выше, чем + 20ºС и ниже, чем -5ºС.

Также законопроекты вводят административную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными с 14 лет; уголовную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными с 16 лет; возможность временного изъятия животных (при жестоком обращении с ними) полицией до рассмотрения дела в суде; конфискацию животного при жестоком обращении с ним; лишение лица совершившего жестокое обращение с животным права содержать животных в течение десяти лет; и обязательную экспертизу для установления причин смерти животного.