Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, участники акции требуют от народных депутатов рассмотреть зоозащитные законопроекты № 2360 и № 2351.
Эти документы предусматривают запрет:
- живодерен в Украине и остановку ежегодного убийства миллиона животных;
- эвтаназии бездомных животных как метод регулирования их численности;
- контрабанды диких животных;
- пропаганды жестокого обращения с животными;
- фотографирования с дикими животными в населенных пунктах;
- попрошайничества с животными;
- содержания в ресторанах, отелях, ночных клубах, других неприспособленных местах медведей, тигров, других хищных животных;
- оставлять животных в салоне автомобиля при температуре окружающей среды, выше, чем + 20ºС и ниже, чем -5ºС.
Также законопроекты вводят административную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными с 14 лет; уголовную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными с 16 лет; возможность временного изъятия животных (при жестоком обращении с ними) полицией до рассмотрения дела в суде; конфискацию животного при жестоком обращении с ним; лишение лица совершившего жестокое обращение с животным права содержать животных в течение десяти лет; и обязательную экспертизу для установления причин смерти животного.
- 20 октября под стенами Верховной Рады состоялась акция зоозащитников “Хватит мучить животных!”.