Телефонный разговор Трампа и Зеленского, приведший к импичменту, стал предзнаменованием победы Байдена

В июле 2019 года Дональд Трамп понимал, что демократ Джо Байден угрожает его победе на выборах президента США в ноябре 2020 года. Тогда политик решил устранить проблему с помощью "идеального" телефонного звонка, как он сам это назвал.

Об этом сообщает CNN.

Речь идет о телефонном разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. По данным издания, в этом разговоре Трамп пытался надавить на украинского коллегу касательно скандала вокруг сына Байдена.

“Много разговоров о сыне Байдена о том, что Байден снял обвинения, и многие люди хотят об этом узнать, так что все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно … Байден ходил, хвалясь, что снял обвинения, поэтому, если вы сможете это рассмотреть … для меня это звучит ужасно”, – сказал Трамп Зеленскому.

Во время этой тайной беседы Трамп постоянно намекал что “США много делают для Украины и было бы замечательно, если бы Украина откопала немного грязи на Байдена и его сына”.

С этого разговора четко понятно, что Трамп был обеспокоен возможностью столкнуться с бывшим вице-президентом в 2020 году, и хотел немного скомпрометировать или даже дисквалифицировать его.

За месяц до того, как Трамп позвонил Зеленскому, он заявил журналисту Джорджу Стефанопулосу с ABC News о том, что ему поступает грязная информация о потенциальном оппоненте. При этом он добавил, что компромат передают из-за границы.

“Это не вмешательство, они имеют информацию – а я ее принимаю”, – заявил тогда Трамп.

В США знают, что Трамп планирует каждый свой шаг и следит за конкурентами, поэтому за долго до выборов планировал, как разобраться с конкурентом.

“В твитах, публичных выступлениях и частных разговорах Трамп четко заявляет, что внимательно следит за кампанией вероятных конкурентов, чтобы бросить вызов им на выборах. Не имея ни одного собственного серьезного первичного оппонента – по крайней мере пока – Трамп зарекомендовал себя как персонального наблюдателя процесса выдвижения кандидатов от Демократической партии”, – написали журналисты The Associated Press в феврале 2019 года.

За месяц до разговора с Зеленским Трамп выразил озабоченность относительно возможного противостояния с бывшим вице-президентом Байденом. Он эмоционально охарактеризовал Байдена, как “неудачника”, которого вытащили из “мусорной кучи”.

“Я бы скорее посоревновался с Байденом, чем с кем-то другим. Я думаю, что он слабый психически. Мне нравится бороться с людьми, которые слабые психически. Я думаю, что Джо слабый здесь (указал на голову, – ред.). У других – намного больше энергии “, – сказал тогда Трамп.

Однако реальность совсем другая. Уже тогда аналитики и социологи единогласно говорили о том, что Байден станет сильнейшим конкурентом Трампа, но он упорно продолжал заявлять обратное.

Именно поэтому он попросил украинского президента убедительно доказать утверждение о том, что Байден вел себя в Украине недоброжелательно во времена своего вице-президентства. Прогнозируемо он вспомнил сына Байдена, Хантера, деятельность которого стала основной тематикой атак Трампа против демократа.

Эта ситуация еще раз подтверждает то, что Трамп заранее планировал устранение конкурента, но украинский ход не сработал.