Европейский союз уже к концу августа может ввести санкции против властей Беларуси.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди дипломатов и чиновников ЕС.

Вопрос санкций могу рассмотреть уже в пятницу, 14 августа, на саммите стран ЕС. Агентство отмечает, что за введение санкций уже высказались Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия.

Агентство отмечает, что Венгрия является основным скептиком относительно решения о санкциях, которое требует одобрения всех 27 стран-членов. Венгрия в четверг призвала ЕС “вести диалог с Беларусью и избегать ее остракизма”.

Предполагая, что он может согласиться на некоторые ограничения, Будапешт не стал блокировать заявление всех 27 государств-членов этой неделе, в котором конкретно упоминались возможные санкции “против лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов”.

“Направление движения кажется четким. Сколько людей будут внесены в черный список, насколько далеко мы пойдем, во многом будет зависеть от Венгрии”, – сказал неназванный дипломат ЕС в Брюсселе.

Как сообщили источники, в пятницу не стоит ожидать окончательного решения по санкциям, но такое решение может быть принято после очередного обсуждения между министрами иностранных дел ЕС, которое состоится в Берлине 27-28 августа.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас в начале этой недели заявил, что ЕС может восстановить некоторые санкции, которые он ранее наложил на Беларусь. Они были частично сняты в 2016 году, после того как Лукашенко освободил политических заключенных.

Агентство отмечает, что, как и в случае с санкциями ЕС в отношении России и лиц, ответственных за аннексию Крыма в 2014 году и агрессию на востоке Украины, санкции в отношении Беларуси будут введены в виде запрета на поездки и замораживание активов в ЕС.

Напомним, днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.

10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста. 12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.