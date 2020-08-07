Об этом сообщается на сайте Совета Европы.
В пятницу, 7 августа, Евросоюз в очередной раз сократил список этих стран, убрав из него Марокко.
В перечне остались:
- Австралия
- Канада
- Грузия
- Япония
- Новая Зеландия
- Руанда
- Южная Корея
- Таиланд
- Тунис
- Уругвай
- Китай (при условии подтверждения взаимности)
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются жителями ЕС в этой рекомендации.
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