Європейська комісія офіційно затвердила контракт із американською фармацевтичною компанією Pfizer та німецькою BioNTech про постачання ще 1,8 млрд доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про це поінформувала в своєму Twitter-акаунті президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Половина із 1,8 млрд доз вакцини – гарантовані поставки (тобто 900 млн доз уже замовлені, щодо ще 900 млн договір укладений опціонально.

Згідно із угодою, вакцина має бути поставлена до 2023 року

“Рада оголосити, що Єврокомісія щойно затвердила контракт про гарантовані 900 млн доз вакцини і можливість (поставки) ще 900 млн доз із компаніями BioNTech-Pfizer на 2021-2023 роки”, – зазначила фон дер Ляєн.

Вона запевнила, що також будуть “інші контракти та інші вакцини”.

Про досягнення домовленості між Євросоюзом та компаніями Pfizer- BioNTech щодо додаткових поставок вакцини повідомлялося ще наприкінці квітня.

Зазначалося, що це найбільш масштабний контракт з закупки вакцини проти коронавірусу у світі.

За даними ЗМІ, протягом кількох місяців сторони обмінювалися текстовими повідомленнями, а також проводили регулярно телефонні перемовини, поки вдалося домовитися про постачання не 300 млн доз, а 1,8 млрд.

Угода має забезпечити Євросоюз дозами, необхідними для проведення ревакцинації.

На території блоку використовують вакцини 4 виробників — Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson.