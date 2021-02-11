Европейский парламент утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации. Евродепутаты сделали многочисленные критические замечания о ходе реформ и действиях нынешней власти по выполнению обязательств. Украинское правительство уже отреагировало.

Об этом сообщают #Буквы.

В четверг, 11 февраля, Европейский парламент принял резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации. Документ поддержали 526 депутатов. Против проголосовали 79, 71 депутат воздержался.

Докладчиком по Украине выступил депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галлер (Германия).

В 32-страничном документе депутаты дают оценку реформам, которые проходят в Украине, уровню сотрудничества с ЕС в вопросах внешней политики и политики безопасности, оценивают ситуацию в сферах правосудия и безопасности, соблюдения прав человека и тому подобное.

Главные тезисы резолюции

Преамбула

В преамбуле депутаты отмечают, что во время недавнего 22-го саммита Украина-ЕС был признан значительный прогресс Украины в сфере реформ. Впрочем, важные реформы все еще не завершены.

“Хотя Украина достигла значительного прогресса, несколько инициированных реформ требуют завершения, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией. Несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает сдерживать процесс реформ в Украине. Конституционный кризис, который продолжается, грозит способности президента и Верховной Рады проводить реформы. Олигархи восстанавливают политическое влияние”, — говорится в резолюции.

Европарламент критикует Украину за то, что уже проведенные реформы находятся под угрозой:

“Для предотвращения любых отступлений все еще нужно принять некоторые дополнительные меры, ориентируясь на судебную власть. Весь потенциал принятых реформ реализуется через динамику процесса реформ и связанные с этим институциональные вызовы. Реформы также нарушаются внутренней институциональной нестабильностью и противоречиями, отсутствием четких ориентиров, слабым потенциалом, ограниченными ресурсами и внешними факторами, такими как пандемия COVID-19, а также отсутствием политической решимости принять и обеспечить полную независимость судебных и экономических учреждений и избегать выборочного использования правосудия”.

Депутаты критикуют Украину за невыполнение рекомендаций и выводов Венецианской комиссии относительно закона об образовании, за отсутствие прогресса в расследовании преступлений, связанных с Евромайданом, за промедление с медицинской реформой, за то, что гендерное равенство существует законодательно, но не фактически.

Отмечают и то, что журналисты (особенно те, кто расследуют коррупцию) сталкиваются с нападениями и запугиванием, активисты ЛГБТ и феминистки — с хейтспичем и насилием, а ромы — с дискриминацией, в частности, со стороны СМИ и представителей власти.

В то же время они говорят о поддержке Украины в противодействии военной агрессии России, приветствуют сотрудничество Украины в расследовании дела MH17, реформы в сфере законодательства о СМИ (но отмечают необходимость дополнительных усилий для уменьшения влияния олигархов на средства массовой информации).

Депутаты критикуют Украину за то, что страна взяла на себя обязательства приблизить свое законодательство к нормам ЕС, но имплементация изменений в социальной сфере остается неудовлетворительной. Кроме того, некоторые ратифицированные Украиной международные документы не выполняются.

В резолюции отмечается, что соглашение является отражением общих стремлений ЕС и Украины двигаться к политической ассоциации и экономической интеграции. Депутаты Европарламента отмечают, что украинская власть должна продолжать выполнять свои задачи, несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19.

Реформы

Депутаты призывают к эффективному контролю за выполнением Украиной реформ, в частности, при активном участии гражданского общества. Предлагают усовершенствовать процесс отчетности перед обществом. Особенно это касается реформирования сектора юстиции, борьбы с коррупцией, государственных предприятий, корпоративного управления и энергетических реформ.

Европарламент приветствует прогресс в выполнении обязательств в области сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур.

В то же время депутаты отмечают, что в 2019 году было выполнено лишь 37% задач, связанных с соглашением (в 2018, для сравнения, было 52%). Епропарламент обращает особое внимание на то, что Украине не стоит выпускать из виду тот факт, что уровень политической, финансовой и технической поддержки ЕС зависит непосредственно от того, насколько активно страна выполняет обязательства перед Союзом.

Реформу децентрализации, начатую в 2014 году, депутаты называют самой успешной из проведенных и призывают к ее завершению “в широком и открытом диалоге, в частности, с местными органами самоуправления и их ассоциациями”.

Территориальная целостность и суверенитет Украины

Европарламент в очередной раз сообщил о непоколебимой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Также депутаты отметили поддержку международно скоординированных санкций против российского правительства и агентов до выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины.

Депутаты продолжают осуждать незаконную аннексию Крыма и оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и призывают Россию освободить территорию Украины.

В резолюции отмечено, что возобновление переговоров в “нормандском формате” является положительным шагом.

Депутаты призывают стороны к соблюдению Минских договоренностей, в частности, “формулы Штайнмайера”.

Они осуждают действия России по милитаризации Крымського полуострова, строительство Керченского моста без согласия Украины, переселение в Крым российских граждан и др.

К тому же депутаты предлагают странам ЕС быть готовыми к ужесточению санкций против России.

“Призываем институты ЕС быть готовыми усилить санкции против России, если этого требует ситуация, в частности, если Россия не выполнит своих обязательств по Минским соглашения”, — говорится в резолюции.

Также они выражают поддержку активизации диалога по освобождению Крыма, в частности, создание Международной Крымской платформы.

В резолюции также содержится пожелание касательно активизации роли ЕС в решении конфликта. В частности, предлагается рассмотреть возможность назначения специального посланника ЕС в Крыму и на Донбассе.

Кроме прочего депутаты призывают к действиям и Украину: советуют помочь центральному правительству Молдовы в восстановлени контроля над Приднестровьем.

Справедливость, свобода, безопасность и борьба с коррупцией

Депутаты в очередной раз подчеркнули важность достижения ощутимых результатов в борьбе с коррупцией. Это, по их мнению, является важным для поддержания высокого уровня поддержки процесса реформ среди граждан, а также для улучшения бизнес-среды, привлечения прямых иностранных инвестиций.

Они выразили обеспокоенность относительно действий Конституционного суда, серьезно ослабивших Нацагентство по предупреждению коруции создавших пробелы в антикоррупционном законодательстве.

Кроме этого, депутаты отметили важность обеспечения независимости Высшего антикоррупционного суда, и высоко оценили деятельность Национального антикоррупционного бюро.

Что касается последнего, депутаты отмечают необходимость приведения закона о его деятельности в соответствие с Конституцией. Советуют также усовершенствовать процедуры отбора как руководителя НАБУ, так и руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

В этом же ключе депутаты критикуют попытки уволить директора НАБУ Артема Сытника и отмечают, что активисты и журналисты, которые борются с коррупцией, не защищены должным образом. Они призывают к эффективному внедрению нового закона о защите обличителей, который вступил в силу в январе 2020 года.

Обеспокоены депутаты и давлением на главу Нацбанка Якова Смолия, которое привело к его отставке, и призывают власти воздержаться от таких действий в дальнейшем.

Они с грустью отмечают, что судебная власть до сих пор не пользуется доверием среди граждан. Депутаты призывают продолжать судебную реформу, создать независимую Высшую квалификационную комиссию судей и переформатировать Высший совет юстиции. В то же время реформу генпрокуратуры они приветствуют.

Особое внимание депутаты уделили осуждению практики действующей власти касательно ведения политически мотивированных судебных дел.

Они призывают правительство продолжить расследование преступлении против военных, активистов Революции Достоинства.

Призывают также ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда и имплементировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнего насилия.

Права человека и основные свободы

Европарламент обращает внимание на проблемы несоблюдения прав человека на территориях, в настоящее время неподконтрольных правительству, которые усилила пандемия коронавируса.

Также депутаты отмечают, что план действий правительства по реализации Национальной стратегии прав человека в Украине заканчивается в 2020 году. Он требует тщательного просмотра и подведение итогов для создания нового плана.

Они высоко оценивает деятельность правительства по поддержке крымскотатарского народа, но обеспокоены тем, что финансирование отдельных программ по их поддержке на 2021 не предусмотрено.

Комментируя так называемый языковой закон депутаты призывают Украину “уважать право общин развивать и в полной мере использовать свой собственный язык и действовать с необычайной внимательностью в отношении национальных меньшинств”. Языкового омбудсмена призывают контролировать соблюдение законодательных положений по использованию языков меньшинств и коренных народов.

Медиа

Европарламент отмечает необходимость реформирования в сфере СМИ. В то же время они критикуют существующий законопроект о дезинформации, который, по их убеждению, может привести к вмешательств в журналистскую деятельность. Депутаты призывают власти к широкому диалогу с медиасообществом.

Депутаты обеспокоены чрезмерным влиянием олигархов на СМИ и уверены в необходимости развивать устойчивый общественный вещатель и независимый регулятор деятельности СМИ.

Они в очередной раз подчеркивают ухудшение состояния рабочей среды для журналистов-расследователей и призывают власти обеспечить безопасность представителей СМИ, надлежащее расследование дел относительно нападений на них.

Особое внимание Европарламент обратил на ухудшение политического климата в Украине из-за использования запугиваний и хейтспича в политических целях. Депутаты убеждены в необходимости решительного осуждения и запрета деятельности экстремистских групп, стимулирующих ненависть, и веб-сайтов, таких как “Миротворец”, которые провоцируют напряженность в обществе и злоупотребляют персональными данными.

Гендерное равенство и права ЛГБТ

Европарламент призывает правительство принять меры для дальнейшего совершенствования представительства женщин и равного отношения к ним на всех уровнях политической и общественной жизни, а также противодействия гендерному насилию.

Депутаты решительно осуждают насильственные нападения и преступления на почве ненависти против представителей ЛГБТ и призывают украинские правоохранительные органы эффективно расследовать эти нападения.

К тому же депутаты призывают Украину разработать эффективное законодательство для обеспечения свободы убеждений, противодействия постоянной дискриминации ЛГБТ, фемактивисток, инвалидов и меньшинств, а также усилить защиту их прав.

В этом ключе они критикуют то, что за разжигание ненависти по признакам ориентации и гендерной идентичности до сих пор не введено наказание.

Торгово-экономическое сотрудничество, здравоохранение, социальная сфера

Европарламент приветствует значительное увеличение торгового потока между ЕС и Украиной и сожалеет о низком объеме прямых иностранных инвестиций, поступающих в страну.

Депутаты отмечают, что был проведен ряд реформ, которые привели к дерегуляции экономики, большей прозрачности государственных финансов, что хорошо для местных и иностранных инвесторов. Однако они отмечают и то, что видимых сдвигов в вопросе деолигархизации не было.

Депутаты также критикуют увеличение количества государственных предприятий и призывают Украину продолжать их приватизацию.

Они обращают особое внимание на разрушительное воздействие пандемии на социально-экономическую сферу, предупреждая о возможном росте уровня бедности в стране. В то же время депутаты призывают власти приложить усилия для защиты населения и подчеркивают, что любые карантинные мероприятия должны иметь правовую основу, и не быть дискриминационными.

Европарламент решительно осуждает коррупцию в Министерстве здравоохранения и попытки приобрести медицинское оборудование и вакцины от COVID-19 по непропорционально высокой цене в разгар пандемии. Одновременно деятельность Национальной службы здравоохранения Украины они поддерживают.

Энергетика, окружающая среда и климатические изменения

В этом разделе депутаты приветствуют амбандлинг “Нафтогаза”, создание “Оператора газотранспортной системы” и подписание долгосрочного контракта на транзит газа.

Депутаты отмечают, что оптовый рынок електроенергии, заработавший в 2019 году, до сих пор не является конкурентоспособным по стандартам ЕС и призывают Украину к соответствующим реформам.

Они критикуют власть за то, что в секторе производства энергии из возобновляемых источников энергии Украина не выполняет своих обязательств перед инвесторами. В частности, критикуют задержки выплат заработных плат, что несет угрозы развитию экологически чистых источников энергии.

Кроме этого, Европарламент призывает к модернизации атомных электростанций, в частности, Запорожской, и обращает внимание на проблему незаконной вырубки леса.

Реакция украинского правительства

Министерство иностранных дел Украины приветствовало резолюцию Европарламента. В ведомстве отметили, что она содержит “важные сигналы” по всему спектру отношений с Евросоюзом в контексте дальнейшего развития политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.

МИД выразил благодарность за осуждение Европарламентом дестабилизирующих действий России, и пообещал учесть замечания.

“Украинская сторона внимательно учтет рекомендации о необходимости завершения начатых реформ, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией”, — говорится в комментарии министерства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также приветствовал принятие Европейским парламентом резолюции.

По его словам, Европарламент “положительно оценил успехи Украины в имплементации Соглашения об ассоциации”.

Каких-либо комментариев относительно многочисленных замечаний депутатов Шмыгаль не предоставил, однако обратил внимание на все положительные моменты, которые были отмечены Европарламентом.