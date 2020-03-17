Парламентская партия "Европейская Солидарность" обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, мэру Киева Виталию Кличко и другим высокопоставленным чиновникам с призывом пересмотреть решение о закрытии метрополитена в столице.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Отмечается, что депутаты поддерживают ряд превентивных мер власти по противодействию эпидемии короновирусу, и голосовали за соответствующие законопроекты на внеочередной сессии Верховной Рады. В то же время, они отмечают, что такие меры должны быть обдуманными, системными и сопровождаться четкими объяснением этих действий.

“К сожалению, мы так и не получили от власти обоснования необходимости закрытия метро и осознанного ответа, какие последствия для инфраструктуры столицы и жизнедеятельности страны будет иметь этот шаг. Мы полностью разделяем жесткие меры по введению карантина и самоизоляции граждан, при этом еще раз обращаем внимание команды Зелинского, что метро продолжает работать во всех европейских странах, страдающих от пандемии”, – пояснили нардепы.

По их словам, в европейских столицах в метро раздают защитные маски, действуют правила дезинфекции, жесткие ограничения пассажиров (передвигаются только те граждане, которые вынуждены работать не дистанционно, в том числе и врачи), придерживается дистанция между гражданами.

“Если в Киеве остановится метро, как медики, работники критической инфраструктуры и производств смогут добираться на рабочие места? Осознаем, что метрополитен – это большое скопление людей, но его закрытие приведет к полному коллапсу наземной транспортной инфраструктуры столицы и будет создавать еще большее скопление граждан в маршрутках, троллейбусах, а значит – новые риски распространения болезни”, – заявили в “ЕС”.

В связи с этим народные депутаты обратились к команде Зеленского с призывом пересмотреть решение о закрытии метро и внедрить только адекватные изменения в его работе на время карантина, внедрить санитарные дезинфицирующие мероприятия, другой регламент, который в эти дни применяют в других европейских столицах.

“Партия еще раз заявляет о своей готовности к совместному конструктивному сотрудничеству с властью и демократическими политическими силами для противодействия коронавирусу. Мы готовы делегировать депутатов нашей фракции в антикризисный штаб, созданный в правительстве, привлечь наш профессиональный и специализированный потенциал для выработки реалистичных шагов преодоления кризиса”, – резюмировали народные избранники.