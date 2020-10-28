Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За життя" Илья Кива вместе с толпой мужчин спортивного телосложения пришел в Парк Славы, чтобы почтить павших во Второй мировой войне.

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

Сначала Кива тщательно выстроил мужчин колоннами, объяснял как и где становиться.

Когда все было готово, Илья Кива дал комментарий нескольким телеканалам.

“Это будет одно из самых главных событий в истории Украины – освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Мы здесь, чтобы почтить память погибших, отдавших жизнь за нашу землю – наших дедов, прадедов – которых мы чтим, помним и ими же гордимся. Сегодняшний день памяти – это действительно огромный праздник… Мы всегда будем преклонять колено, помнить и мы будем гордиться этим подвигом”, – сказал Кива кореспонденту #Букв.

Вместе в Кивой пришел народный депутат от ОПЗЖ Виктор Черный.

После этого, народный депутат вместе с колонной мужчин, выстраивал, возложил цветы к Мемориалу Славы.