Об этом рассказывает корреспондент #Букв.
Сначала Кива тщательно выстроил мужчин колоннами, объяснял как и где становиться.
Когда все было готово, Илья Кива дал комментарий нескольким телеканалам.
“Это будет одно из самых главных событий в истории Украины – освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Мы здесь, чтобы почтить память погибших, отдавших жизнь за нашу землю – наших дедов, прадедов – которых мы чтим, помним и ими же гордимся. Сегодняшний день памяти – это действительно огромный праздник… Мы всегда будем преклонять колено, помнить и мы будем гордиться этим подвигом”, – сказал Кива кореспонденту #Букв.
Вместе в Кивой пришел народный депутат от ОПЗЖ Виктор Черный.
После этого, народный депутат вместе с колонной мужчин, выстраивал, возложил цветы к Мемориалу Славы.
- Городские власти Киева в парке Славы почтили память павших во Второй мировой войне.