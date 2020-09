Знімок Маск опублікував в Twitter.

“Хвостове оперення Starship SN8. Наступного тижня носовий обтічник і носове оперення. SN9 – в наступному місяці. Перший політ на 15 кілометрів (50 тис. футів)”, – написав Ілон Маск.

Ранее компания провела статические огневые испытания вакуумного двигателя Raptor Vacuum Engine (RVac) для Starship. Испытания проходили на площадке в городе Мак-Грегор, штат Техас.

Completed a full duration test fire of the Raptor Vacuum engine at SpaceX’s rocket development facility in McGregor, Texas pic.twitter.com/0GPSdSifnn

