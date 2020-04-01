Об этом пишет издание The Hill.

Власти Таиланда во вторник объявили, что подобные шутки могут повлечь наказание сроком до пяти лет.

“Не лгите, распространяйте ложную информацию о ситуации с Covid-19”, – отмечается в сообщении.

Между тем, президент Тайваня Цай Иньвэнь предупредил, что распространение дезинформации о вирусе может повлечь тюремный срок до трех лет или к штраф в размере более 99 тыс. долларов, сообщает Reuters.

В то же время подразделение кибербезопасности в Махараштре, Индия, заявило, что подаст в суд на любого, кто распространяет дезинформацию или слухи о коронавирусе, а министр внутренних дел Анил Дешмух в Twitter написал: “Государственное правительство не позволит никому распространять слухи/панику о #Corona”.

Полиция Мумбаи уже открыла дело в отношении одного жителя, который в WhatsApp распространил ложное сообщение о том, что в город прибыли военные.

Министерство здравоохранения Германии также предупредило не шутить о коронавирусе, написав сообщение под заголовком “Корона не шутка”.

  • На территории США число погибших от коронавируса за прошедшие сутки составило 770 человек.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса – это самое большое испытание, с которым столкнулся мир после Второй мировой войны.