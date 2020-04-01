Ряд стран, в том числе Таиланд, Германия и Индия, предостерегают своих граждан от распространения первоапрельских шуток, связанных с коронавирусом. А некоторые грозят тюремным заключением.

Об этом пишет издание The Hill.

Власти Таиланда во вторник объявили, что подобные шутки могут повлечь наказание сроком до пяти лет.

“Не лгите, распространяйте ложную информацию о ситуации с Covid-19”, – отмечается в сообщении.

Между тем, президент Тайваня Цай Иньвэнь предупредил, что распространение дезинформации о вирусе может повлечь тюремный срок до трех лет или к штраф в размере более 99 тыс. долларов, сообщает Reuters.

В то же время подразделение кибербезопасности в Махараштре, Индия, заявило, что подаст в суд на любого, кто распространяет дезинформацию или слухи о коронавирусе, а министр внутренних дел Анил Дешмух в Twitter написал: “Государственное правительство не позволит никому распространять слухи/панику о #Corona”.

कल अप्रैल १ है। आमतौर पर हम सब एप्रिल फूल में लोगों के साथ मज़ाक का लुत्फ लेते हैं। पर कोरोनावायरस के संकट के समय ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। मैं सब से अनुरोध करता हूं कि ऐसा न करें। वरना पुलिस और सायबर सेल द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।#WarOnCorona pic.twitter.com/HPtRg6lfX4 — ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) March 31, 2020

Полиция Мумбаи уже открыла дело в отношении одного жителя, который в WhatsApp распространил ложное сообщение о том, что в город прибыли военные.

Министерство здравоохранения Германии также предупредило не шутить о коронавирусе, написав сообщение под заголовком “Корона не шутка”.