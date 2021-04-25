Індія встановила черговий рекорд за кількістю заражень COVID-19

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
У неділю було зареєстровано ще 349 691 випадок, в результаті чого загальне число з моменту початку пандемії склало майже 17 мільйонів.
Переповнені лікарні не можуть забезпечити достатню кількість кисню, що призводить до відмови госпіталізувати пацієнтів.
Уряд Індії підключило військово-повітряні сили для доставки вантажів в найбільш постраждалі райони.
Найбільш гостра ситуація в столиці Делі, де люди вмирали в лікарнях через брак кисню.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що ситуація в Індії є “нагадуванням про те, на що здатний коронавірус”.
Кількість смертей по всій Індії виросла на 2767 за 24 години – це найвищий денний показник на сьогоднішній день.
Нагадаємо, у п’ятницю в Індії було зареєстровано 332 730 випадків коронавірусу – це найвищий денний показник, зареєстрований у світі другий день поспіль. Щоденна смертність від COVID-19 за попередні 24 години виросла на рекордні 2263 людини.
- Індія переживає серйозну другу хвилю COVID-19, і багато штатів щосили намагаються впоратися зі зростаючим числом нових захворювань.
- Щоденна кількість випадків COVID-19 в Індії зросла до рекордних 273 810 в понеділок, оскільки система охорони здоров’я не справляється з кількістю пацієнтів.
- Раніше повідомлялося, що сотні паломників та дев’ятеро релігійних лідерів виявилися інфікованими коронавірусом COVID-19 після святкування фестивалю Кумбха Мела.
- 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, а фінансовий центр Мумбаї був заблокований, оскільки багато COVID-лікарень повідомили про серйозну нестачу ліжок і запасів кисню.
- Влада Сполучених Штатів Америки направить підтримку Індії у зв’язку з різким зростанням кількості хворих на коронавірус в країні.