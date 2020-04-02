Распространенная в СМИ информация о том, что китайские мобильные операторы потеряли с начала года 20 млн абонентов из-за того, что все они якобы умерли от COVID-19, является фейковой.

Об этом сказано на странице Facebook украинского проекта фактчекинга “По ту сторону новостей“.

Данные о количестве абонентских номеров находятся в открытом доступе.

“Количество пользователей мобильной связи уменьшилась чуть более чем на 21 миллион – с 1,60 млрд до 1,579 миллиарда. Однако, это никоим образом не говорит в пользу конспирологии и умолчания. Три крупнейших оператора Китая – China Mobile, China Unicom и China Telecom с начала года обнародовали данные о количестве своих абонентов. Все констатировали уменьшение численности пользователей за период январь-февраль 2020: общее уменьшение — более чем на 15 миллионов”, – сказано в материале.

Также статистику о количестве абонентов предоставляет китайское Министерство промышленности и информационных технологий.

В исследовании объясняется, что главным триггером уменьшения количества абонентов стало все же распространение коронавируса в Китае с декабря 2019 по март 2020-му, а также внедрение в Китае системы переноса номера при переходе от одного оператора к другому. Это все привело к уменьшению количества номеров.

“В условиях осложнения экономической ситуации немало пользователей отказались от использования дополнительной одним или двумя номерами, которые ранее применяли отдельно для бытовых звонков, а отдельно — для деловых. Аналогичная ситуация и в бизнес-сфере — банкротство предприятий или значительное сокращение их финансовых возможностей и уменьшения (или отказ) в результате этого от корпоративной телефонии”, – утверждается в исследовании.

Кроме того, по состоянию на конец прошлого года в трех основных операторов связи КНР было 1,6 миллиарда абонентов, что на 45% больше, чем взрослое население страны – 1,1 миллиарда человек. В результате распространения вируса, после быстрого “свертывания” рынков, потребность в значительном количестве “водяных” абонентов, которых использовали для рекламных целей или регистрации дополнительных аккаунтов в социальных сетях — отпала и они были отключены.