На следующей неделе в Украине должно начаться серийное производство тестов на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

“Мы работали с Институтом молекулярной биологии, работали с другими производителями отечественных тестов. Я думаю, что на следующей неделе у нас уже будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории. И мы спокойно обеспечим всех, кто в этом нуждается, лабораторными исследованиями”, – подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что частные лаборатории “готовы предоставлять свои пункты забора биологического материала”.

Стоит отметить, что ранее Украина импортировала тесты на коронавирус или получала их в виде гуманитарной помощи.

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(На видео – с 11:00)