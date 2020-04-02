Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.
“Мы работали с Институтом молекулярной биологии, работали с другими производителями отечественных тестов. Я думаю, что на следующей неделе у нас уже будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории. И мы спокойно обеспечим всех, кто в этом нуждается, лабораторными исследованиями”, – подчеркнул Ляшко.
Он уточнил, что частные лаборатории “готовы предоставлять свои пункты забора биологического материала”.
Стоит отметить, что ранее Украина импортировала тесты на коронавирус или получала их в виде гуманитарной помощи.
(На видео – с 11:00)
- Ранее сообщалось, что Институт молекулярной биологии Национальной академии наук Украины изготовил первую партию экспресс-тестов на коронавирус COVID-19.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что в ближайшее время Институт молекулярной биологии НАН Украины изготовит 200 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса.