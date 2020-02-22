Инкубационный период коронавируса может длиться до 27 дней

Власти китайской провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса, заявила, что инкубационный период Covid-19 может длиться до 27 дней.

Об этом сообщает Reuters.

Местный житель еще 24 января навещал свою сестру, которая была заражена коронавирусом, в восточной части Эчжоу.

По возвращению в Шэньнунцзя у него не было никаких симптомов. Но 20 февраля у мужчины поднялась температура, и через день у него оказался положительный результат на коронавирус.

Отмечается, что более длительный инкубационный период может осложнить усилия по сдерживанию распространения эпидемии, которая уже унесла жизни более 2000 человек и распространилась за пределы Китая.