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21 февраля

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22:00 Рада просит Зеленского ввести мораторий на кодирование спутниковых каналов
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18:56 Reddit открыл офис в Киеве
18:51 В Раде зафиксировали первое «уголовное» кнопкодавство 
18:39 В Украине вдвое уменьшилось количество тех, кто ждет улучшений в ближайшие годы: опрос
18:34 ВАКС отказался изменить меру пресечения Бернацкой
18:09 ООН опубликовала заявление относительно событий в Новых Санжарах
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17:54 Порошенко заявил, что Путин куда большая опасность, чем коронавирус
17:34 МОЗ: У снятой с поезда «Киев-Москва» китаянки не подтвержден коронавирус COVID-19 
17:29 Зеленский считает, что протесты из-за эвакуации украинцев имели политическую поддержку

Инкубационный период коронавируса может длиться до 27 дней

Власти китайской провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса, заявила, что инкубационный период Covid-19 может длиться до 27 дней.

Суббота, 22 февраля 2020, 11:34

Об этом сообщает Reuters.

Местный житель еще 24 января навещал свою сестру, которая была заражена коронавирусом, в восточной части Эчжоу.

По возвращению в Шэньнунцзя у него не было никаких симптомов. Но 20 февраля у мужчины поднялась температура, и через день у него оказался положительный результат на коронавирус.

Отмечается, что более длительный инкубационный период может осложнить усилия по сдерживанию распространения эпидемии, которая уже унесла жизни более 2000 человек и распространилась за пределы Китая.

Теги: короновірус, Китай

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