Инкубационный период коронавируса может длиться до 27 дней

Об этом сообщает Reuters.
Местный житель еще 24 января навещал свою сестру, которая была заражена коронавирусом, в восточной части Эчжоу.
По возвращению в Шэньнунцзя у него не было никаких симптомов. Но 20 февраля у мужчины поднялась температура, и через день у него оказался положительный результат на коронавирус.
Отмечается, что более длительный инкубационный период может осложнить усилия по сдерживанию распространения эпидемии, которая уже унесла жизни более 2000 человек и распространилась за пределы Китая.
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