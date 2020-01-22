Китайские медики подтвердили, что смертоносный коронавирус в Ухане может передаваться от человека к человеку, причем среди медработников уже есть те, кто заболел.

О том, что такое коронавирус, и каковы его симптомы, пишет издание The Independent.

Чиновники говорят, что число подтвержденных случаев нового и загадочного вируса превысило 200 человек, причем случаи заболевания есть в Японии, Таиланде и Южной Корее.

Сообщается, что новый коронавирус связан с рынком морепродуктов в центральном китайском городе Ухань, популярном транспортном узле.

Вирус имеет характерные симптомы вирусной пневмонии и уже привел к нескольким смертельным случаям.

Все, что известно о болезни, так это то, что его называют 2019-nCoV или просто новым коронавирусом.

Каковы симптомы вируса?

Коронавирусы – это группа вирусов, вызывающих респираторные инфекции – заболевания от простуды до ОРВИ и MERS (ближневосточный респираторный синдром). Это седьмой известный коронавирус, который заражает людей.

По словам медиков, начальные симптомы нового коронавируса – это, главным образом, лихорадка, при этом у некоторых наблюдается кашель, стеснение в груди и одышка.

Сканирование некоторых пациентов показало наличие жидкости в легких, что типично для вирусной пневмонии.