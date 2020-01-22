О том, что такое коронавирус, и каковы его симптомы, пишет издание The Independent.
Чиновники говорят, что число подтвержденных случаев нового и загадочного вируса превысило 200 человек, причем случаи заболевания есть в Японии, Таиланде и Южной Корее.
Сообщается, что новый коронавирус связан с рынком морепродуктов в центральном китайском городе Ухань, популярном транспортном узле.
Вирус имеет характерные симптомы вирусной пневмонии и уже привел к нескольким смертельным случаям.
Все, что известно о болезни, так это то, что его называют 2019-nCoV или просто новым коронавирусом.
Каковы симптомы вируса?
Коронавирусы – это группа вирусов, вызывающих респираторные инфекции – заболевания от простуды до ОРВИ и MERS (ближневосточный респираторный синдром). Это седьмой известный коронавирус, который заражает людей.
По словам медиков, начальные симптомы нового коронавируса – это, главным образом, лихорадка, при этом у некоторых наблюдается кашель, стеснение в груди и одышка.
Сканирование некоторых пациентов показало наличие жидкости в легких, что типично для вирусной пневмонии.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 22 января, созывает срочное заседание комитета экспертов, чтобы определить, является ли вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом в Китае, международным чрезвычайным положением.
- Британский аэропорт Хитроу введет отдельные зоны для пассажиров, путешествующих из регионов, пострадавших от нового коронавируса в Китае.