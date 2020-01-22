Из Китая распространяется новый коронавирус, вызывающий пневмонию. Уже известно о девяти летальных случаях.

#Буквы рассказывают, что известно о новом вирусе.

Информация о вирусе появилась в конце декабря 2019 года. У пациентов взяли образцы и проанализировали в лаборатории. После чего Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что инфекция является коронавирусом.

Коронавирусы – это широкое семейство вирусов, которое заражает людей. На данный момент известно только о шести таких вирусах, хотя с новым – уже семь.

Острый респираторный синдром (Sars), вызванный коронавирусом, убил 774 человек из 8 098 инфицированных во время вспышки, которая началась в Китае в 2002 году.

Насколько опасны коронавирусы?

Коронавирусы могут вызывать симптомы умеренной простуды, но привести к летальному исходу.

“Когда мы видим новый коронавирус, мы хотим знать, насколько серьезны симптомы. У этого вируса тяжелее симптомы, чем у простуды, и это вызывает беспокойство. Хотя они не такие серьезные, как у Sars”, – заявил профессор Марк Вулхаус из Университета Эдинбурга.

Смертельны ли коронавирусы?

По официальным данным, новым вирусом заразились уже 473 человека. Зафиксировано девять смертей. Эпицентр вируса находится в портовом городе Ухань. Всего же случаи заболевания выявлены в 13 провинциях Китая, в том числе в таких крупных городах как Пекин, Шанхай и Гонконг.

Кроме того, случаи заболевания были зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, США и Австралии. Заболели китайские туристы или те, кто недавно посетил Ухань.

Также врачам пока неясно, сколько существует легких или бессимптомных случаев заболевания, поэтому нет ясного представления о масштабах вспышки.

Откуда берутся коронавирусы?

Медики заявляют, что в мире постоянно обнаруживаются новые вирусы. Они “прыгают” от одного вида, где они остались незамеченными, на людей.

Например, Sars перешел на людей от циветы – млекопитающего из семейства виверровых. Циветы чем-то схожи с кошками.

А ближневосточный респираторный синдром (Mers), который привел к 858 смертям из 2494 заболевших с момента его появления в 2012 году, перешел с одногорбового верблюда.

Вирус “2019-nCoV”

По данным ВОЗ, существует множество коронавирусов, циркулирующих среди животных, и которые еще не были переданы человеку. Отмечается, что и большинство из них не представляют большую опасность для людей.

Новый вирус, который назвали “2019-nCoV” – исключение, он вызывает тяжелую форму пневмонии.

Усугубляет ситуацию и то, что этот вирус зафиксировали в канун китайского Нового года, когда огромное количество китайцев планируют путешествия по стране и за ее пределы.

Читайте также: В аэропортах США будут проверять пассажиров из Китая на заражение респираторным вирусом

Обнаружили вирус на рынке морепродуктов в городе Ухань, крупном транспортном узле Китая. Рынок, кстати, закрыли.

В китайских аэропортах, да и во многих странах, усилили меры безопасности. Пассажиров с лихорадкой, простудой и повышенной температурой не пускают на авиарейсы. Пассажиров проверяют в Австралии, Сингапуре, Тайване, Японии, России.

В США объявили о подобных мерах в аэропортах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Северная Корея закрыла свою границу с Китаем.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что вирус необходимо локализовать.

Симптомы нового вируса

По словам медиков, начальные симптомы нового коронавируса – это, главным образом, лихорадка, при этом у некоторых наблюдается кашель, стеснение в груди и одышка.

Сканирование некоторых пациентов показало наличие жидкости в легких, что типично для вирусной пневмонии.

Реакция ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 22 января, созывает срочное заседание комитета экспертов, чтобы определить, является ли вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, международным чрезвычайным положением.

При этом ВОЗ заявляет, что пока не рекомендует вводить ограничения на авиаперевозки, но консультирует власти стран.

Кто заболел?

Первой жертвой вируса стал 61-летний житель Уханя, он находился на рынке морепродуктов. Мужчина умер 9 января в больнице. Еще двое умерли от этого же вируса 15 и 18 января. 19 января умер четвертый человек, а во вторник, 21 января, количество жертв выросло до 6 человек.

22 января власти США подтвердили первый случай заболевания на территории страны. Пациент 15 января вернулся в США из Уханя.

Что рекомендует Минздрав Украины?

Министерство здравоохранения Украины напоминает об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:

Избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

Также в Минздраве Украины сообщили, что уведомили о ситуации с коронавирусом в Китае Госпогранслужбу, руководителей областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава Украины, а также руководителей структурных подразделений здравоохранения.