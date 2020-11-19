Об этом сообщает BBC.

Власти страны опасаются, что форма коронавируса, выявленная у норок, может навредить потенциальной вакцине против коронавируса.

Главный врач Ирландии Тони Холохан отметил, что поголовье норок, которые выращиваются в стране, должно быть уничтожено. В письме Департаменту сельского хозяйства он добавил, что норки, которых выращивают на фермах, составляют “постоянный риск для здоровья населения”. Также Холохан добавил, что поголовье норок в Ирландии должно быть немедленно уничтожено.

Национальный вещатель RTÉ сообщил, что пока в стране не планируют массовое уничтожение норок. Однако, по данным издания, чиновники министерства сельского хозяйства призвали фермеров в графствах Лиишь, Керри и Донегал готовиться к этому.

В правительственной программе уже указано, что разведение норок в стране следует прекратить. Фермеры ожидают, что им позволят снять мех с животных после эвтаназии. Таким образом они смогут выполнить свои заказы.