Об этом сообщает испанское издание El Pais.
“С 26 апреля, когда закончится продленный срок чрезвычайного положения, будут приняты другие прогрессивные меры, чтобы граждане могли постепенно восстановить “свою нормальную жизнь”, – рассказала министр финансов Королевства Мария Хесус Монтеро.
При этом она также отметила, что ослабление ограничений будет осуществляться постепенно и при соблюдении экспертных рекомендаций.
“После 26 апреля начнется “деэскалация” – это будет происходить таким образом, что граждане смогут постепенно и упорядоченно возвращаться к нормальной жизни, на улицы, площади, в очень упорядоченный образ жизни, чтобы не было нового пика и возвращения инфекции”, – пояснила Монтеро.
Министр подчеркнула, что в данный момент правительство разрабатывает различные сценарии гибкого снятия ограничений.
Отмечается, что количество умерших от коронавируса в Испании достигло 14 555 людей.
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